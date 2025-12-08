Pedro Blanco destaca la renovación del mercado municipal de Cee gracias al Plan de Recuperación

Margot Lamela, junto a Blanco y Abalde, en el mercado ceense | cedida EC

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ejemplificó en Cee el impacto del Plan de Recuperación del Gobierno de España, al que definió como “gran motor da modernización municipal en Galicia”.

Blanco destacó el trabajo de los diferentes ministerios gestores desde el mercado municipal de Cee, al que visitó la semana pasada junto a la alcaldesa de la localidad, Margot Lamela y el subdelegado de la provincia, Julio Abalde.

También subrayó que el impulso del Gobierno llega a todas y cada una de las localidades de Galicia, “rúa a rúa e porta a porta”, ya sea a través de programas de digitalización o mediante mejoras en infraestructuras.

El alcance del Plan de Recuperación en la comunidad asciende a más de 4.200 millones de euros, de los cuales 425 están totalmente a las entidades locales, como es el caso de Cee. Una de las aportaciones más importantes a nivel local se canaliza mediante el Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos para las entidades locales (Pirep Local), que ha movilizado más de 50 millones de euros para 43 concellos galegos, de los cuales 21,5 millones corresponden a 14 concellos de la provincia de A Coruña.

Este programa se complementa con una línea autonómica a través de la cual el Gobierno transfirió a la Xunta más de 27 millones de euros para obras en edificios públicos de su titularidad. Durante su visita, Pedro Blanco puso en valor las mejoras realizadas en el Mercado Municipal, que contaron con una inversión de 1.057.979 euros del Ministerio de Industria y Turismo, lo que supuso el 80% del total del proyecto.

Puesta en valor

“A través destes fondos garantimos que os veciños e veciñas de Cee conten cun novo espazo no centro da vila que conxuga gastronomía, artesanía e cultura. Deste xeito somos capaces de apostar ao mesmo tempo pola dinamización comercial e turística do municipio”, destacó Blanco.

El delegado aprovechó para felicitar a la alcaldesa por su gestión en la obtención de los fondos del Plan de Recuperación, que mejoran la vida de la vecindad local y representan un impulso para el comercio de proximidad y la economía del municipio y la comarca.

Esto se evidencia con proyectos como Amacee, que también ha recibido ayudas del Gobierno. Esta iniciativa incluye la creación de una plataforma web y una aplicación, un espacio gastronómico, zonas de exposición y artesanía, así como una zona de descanso y promoción del Camino de Santiago, además de otras iniciativas para promocionar el comercio local.