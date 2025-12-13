Gran gala de clausura del X circuito Correndo pola Costa da Morte

Premiados en la gala del circuito Correndo pola Costa da Morte Raúl López

El auditorio de la Casa da Cultura de Cee acogió en la noche del viernes una concurrida y emotiva gala de clausura de la décima edición del circuito de carreras populares Correndo pola Costa da Morte. La cita reunió a más de medio millar de personas, entre deportistas, familiares, vecinos y los alcaldes de los diez concellos que conforman este circuito: Cee, Camariñas, Mazaricos, Dumbría, Corcubión, Carnota, Fisterra, Muxía, Vimianzo y Zas.

El periodista Terio Carrera fue el encargado de presentar la gala, en la que se premió a todos los ganadores de esta temporada. En la categoría absoluta, los campeones en 10K fueron Alejandro Pardo Bello y Tina Fernández, en tanto que en la distancia de 3K fueron Anxo Lado y Alejandra Formoso. Entre otros reconocimientos, destaca el recibido por Teresa Castiñeira, por su compromiso con el circuito.

La gala contó con momentos muy emotivos, como el recuerdo para el mítico atleta ferrolano Jesús Bernal Gómez, todo un símbolo de este circuito fallecido recientemente a los 78 años. “Un tipo afable, amable, simpático, extremadamente respetuoso, que estará na memoria de todos nós para sempre”, indicó el presentador.

Por otro lado, se hizo entrega a la AECC de un cheque con los 7.000 euros recaudados en esta edición (son ya 50.817 euros en todos estos años de circuito) a través de la prueba de 3K. Recogió el cheque Maruxa Areas, presidenta de la asociación local de lucha contra el cáncer. Además, Alberto Pardo, atleta de Vila de Cruces e investigador de la Universidade de Santiago, habló sobre el cáncer.

Otro momento emotivo fue el de Mi Princesa Rett, con la presencia de la pequeña Daniela Novo Garrido junto a sus padres, que agradecieron el compromiso del circuito con el apoyo a la investigación de esta enfermedad rara. Este año se recaudaron 2.615,50 euros para dar visibilidad a este síndrome, explicó Noelia Garrido, madre de Daniela, que la próxima semana terminará el primer ensayo clínico que hay en España sobre el síndrome de Rett.

Por otro lado, la ceense Sara Vieites, madrina de esta edición, cedió el testigo al también ceense Jorge Lariño, que será el padrino de 2026, un circuito para el que ya hay calendario. Comenzará el 8 de marzo en Camariñas y finalizará el 11 de octubre en Fisterra. En medio, las pruebas de abril en Vimianzo (día 12) y Zas (25); de mayo en Mazaricos (10) y Dumbría (28); el 21 de junio en Muxía; el 18 de julio en Cee; y las citas de septiembre en Corcubión (5) y Carnota (día 27).