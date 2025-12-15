Mi cuenta

El BNG de Cee presenta sus demandas a la Xunta para el próximo año

Incluye mejoras en seguridad vial, sanidad, medio ambiente e infraestructuras portuarias

Redacción
15/12/2025 20:52
El BNG de Cee presentó enmiendas a los presupuestos de la Xunta para el 2026. Entre sus demandas destacan mejoras en la seguridad vial, así como el acondicionamiento y dotación de servicios en las travesías de las carreteras Avenida Fisterra y Avenida Fernando Blanco a su paso por Cee. 

También solicitan la mejora de los recursos materiales, espacios y plantilla del Hospital Virxe da Xunqueira, para mejorar los tiempos de espera. Proponen la construcción de una base de lucha contra la contaminación marina en el muelle de Brens y la dotación de los dipositivos necesarios en el helipuerto de Ruibo, así como el traslado definitivo del helicóptero y del equipo de salvamento marítimo a esta base. 

Entre otras enmiendas se encuentra el saneamiento integral de la ría de Corcubión y el drenaje de los fondos marinos, dado que la contaminación existente limita la diversificación de las actividades marisqueras. 

Además, plantean mejoras en el acceso al Porto de Brens y su conexión con el polígono empresarial, Por último, reclaman la construcción de un centro de día en el solar del actual centro de salud, con posibilidad de compartir dos plantas con el centro médico, ya que Cee carece de plazas de atención para personas mayores.

