Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Estos son los servicios mínimos para la huelga en el servicio de limpieza del Hospital de Cee

Ep
16/12/2025 14:47
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
MCS
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este martes los servicios mínimos estipulados para la huelga convocada por la CIG en el servicio de limpieza del Hospital de Cee para los días 17, 18 y 19 de diciembre.

Concretamente, establecen que debe haber un trabajador por turno (mañana, tarde, noche) en los servicios de hospitalización A y B, en quirófano, en urgencias y en radiología, laboratorio y diálisis.

Además, para consultas, pasillo técnico, despachos de personal médico y apoyo a Urgencias, escaleras, baños y apoyo a quirófano, dirección y despachos administrativos y residuos y ropa, establecen un trabajador en los turnos de mañana y tarde.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Centro médico de Carballo

Carballo traspasa al Sergas su unidad de ayuda a drogodependendientes
EFE
Empanada de zamburiñas

Receta | Empanada de zamburiñas
Redacción
Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo

Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo
Redacción
Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso

Las familias del colegio Bergantiños llaman a una protesta por los recortes
Redacción