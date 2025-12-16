Estos son los servicios mínimos para la huelga en el servicio de limpieza del Hospital de Cee

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee MCS

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este martes los servicios mínimos estipulados para la huelga convocada por la CIG en el servicio de limpieza del Hospital de Cee para los días 17, 18 y 19 de diciembre.

Concretamente, establecen que debe haber un trabajador por turno (mañana, tarde, noche) en los servicios de hospitalización A y B, en quirófano, en urgencias y en radiología, laboratorio y diálisis.

Además, para consultas, pasillo técnico, despachos de personal médico y apoyo a Urgencias, escaleras, baños y apoyo a quirófano, dirección y despachos administrativos y residuos y ropa, establecen un trabajador en los turnos de mañana y tarde.