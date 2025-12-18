Xeal y Aspadex firman un acuerdo para mejorar la calidad de vida de los discapacitados intelectuales

Representantes de Xeal y Aspadex durante la firma del convenio | cedida EC

Xallas, Electricidad y Aleaciones (Xeal) ha suscrito un convenio de colaboración con Aspadex, entidad dedicada a la integración de personas con discapacidad intelectual.

El acuerdo tiene como finalidad reforzar las iniciativas que promuevan la inclusión social y el bienestar de este colectivo y sus familias. La compañía reafirma así su compromiso con la responsabilidad social corporativa y su apuesta por un desarrollo más inclusivo y solidario en su entorno.

Compromisos

En virtud del acuerdo, Xeal se compromete a potenciar los servicios de ocio y los programas de formación que Aspadex ofrece a sus usuarios, contribuyendo de esta forma a favorecer su integración social y laboral. Justo Trillo, director de la división de Ferroaleaciones de Xeal, declaró tras la firma que “este acuerdo refleja nuestro compromiso con la integración y el bienestar social.

Para Xeal, colaborar con entidades como Aspadex es prioritario, porque creemos en la importancia de generar vínculos que aporten valor y contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro entorno.”

Por su parte, Evaristo Lema, presidente de Aspadex, quiso destacar que “contar con la colaboración de Xallas, Electricidad y Aleaciones es imprescindible para poder llevar a cabo nuestro proyecto de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de toda la comarca”.