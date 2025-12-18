Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Xeal y Aspadex firman un acuerdo para mejorar la calidad de vida de los discapacitados intelectuales

Colaborarán en programas de ocio y formación para favorecer la integración laboral y social

Redacción
18/12/2025 21:54
Representantes de Xeal y Aspadex durante la firma del convenio | cedida
Representantes de Xeal y Aspadex durante la firma del convenio | cedida
EC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Xallas, Electricidad y Aleaciones (Xeal) ha suscrito un convenio de colaboración con Aspadex, entidad dedicada a la integración de personas con discapacidad intelectual. 

El acuerdo tiene como finalidad reforzar las iniciativas que promuevan la inclusión social y el bienestar de este colectivo y sus familias. La compañía reafirma así su compromiso con la responsabilidad social corporativa y su apuesta por un desarrollo más inclusivo y solidario en su entorno.

Compromisos

En virtud del acuerdo, Xeal se compromete a potenciar los servicios de ocio y los programas de formación que Aspadex ofrece a sus usuarios, contribuyendo de esta forma a favorecer su integración social y laboral. Justo Trillo, director de la división de Ferroaleaciones de Xeal, declaró tras la firma que “este acuerdo refleja nuestro compromiso con la integración y el bienestar social.

 Para Xeal, colaborar con entidades como Aspadex es prioritario, porque creemos en la importancia de generar vínculos que aporten valor y contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro entorno.”

Por su parte, Evaristo Lema, presidente de Aspadex, quiso destacar que “contar con la colaboración de Xallas, Electricidad y Aleaciones es imprescindible para poder llevar a cabo nuestro proyecto de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de toda la comarca”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

sogama navidad v2

Repensando la Navidad en clave ECO
Redacción
Receta de almejas a la marinera

Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)
Redacción
La feria celebrada este jueves en Carballo

La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Carballo conocerá hoy al ganador del concurso para diseñar el edificio social
A. Pérez Cavolo