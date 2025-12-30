El BNG dice que el balance anual de la gestión del PP en la comarca se define por los "incumprimentos"

El diputado nacionalista Óscar Insua EC

El BNG considera que la palabra “incumprimentos” es la que mejor define la gestión de la Xunta de Galicia en la Costa da Morte en lo que al 2025 se refiere.

Citan así que el corredor de la AG-55 sigue sin licitarse y que en el apartado sanitario permanece cerrado el servicio onco-hematológico en el hospital y tampoco se ha cumplido el compromiso de reforzar las plantillas de atención primaria, con lo que “hai xente que non ten cita co seu médico de cabeceira ata dentro de 15 ou 20 días”.

Aluden también a la situación de las mariscadoras de Camariñas que “aínda non cobraron un peso este Nadal” y afirman que la Xunta no cree en este sector productivo.

Por último, se quejan por la falta de centro de día en la zona, a la vez que demandan más personal docente para los colegios de Cee y Muxía.