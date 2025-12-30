Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

El BNG dice que el balance anual de la gestión del PP en la comarca se define por los "incumprimentos"

El diputado Óscar Insua hace un repaso de la situación a nivel de infraestructuras y servicios esenciales  

Redacción
30/12/2025 20:38
El diputado nacionalista Óscar Insua
El diputado nacionalista Óscar Insua
EC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El BNG considera que la palabra “incumprimentos” es la que mejor define la gestión de la Xunta de Galicia en la Costa da Morte en lo que al 2025 se refiere. 

Citan así que el corredor de la AG-55 sigue sin licitarse y que en el apartado sanitario permanece cerrado el servicio onco-hematológico en el hospital y tampoco se ha cumplido el compromiso de reforzar las plantillas de atención primaria, con lo que “hai xente que non ten cita co seu médico de cabeceira ata dentro de 15 ou 20 días”. 

Aluden también a la situación de las mariscadoras de Camariñas que “aínda non cobraron un peso este Nadal” y afirman que la Xunta no cree en este sector productivo.

Por último, se quejan por la falta de centro de día en la zona, a la vez que demandan más personal docente para los colegios de Cee y Muxía.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El portavoz del PP de Carballo, Rubén Lorenzo, durante el pleno de los presupuestos

Las críticas de la oposición al presupuesto de Carballo: endeudamiento, baja ejecución y elevada dependencia
A. Pérez Cavolo
El alcalde, Eduardo Parga, y el primer teniente de alcalde, Miguel Fernández Mirás, supervisando los trabajo

Malpica completa la mejora de los accesos a Loroxo y Algadán
Redacción
El centollo se vendió a 50 euros el quilo, fue uno de los productos más elegidos

Última carrera en el mercado carballés antes de Fin de Año: marisco caro y más carne en la cesta
Laura Rodríguez
La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL

La Costa da Morte se viste de fiesta y deporte para decir adiós al 2025
Redacción