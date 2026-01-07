La limpieza del Hospital de Cee, entre licitación y movilizaciones

Las personas trabajadoras se movilizan en el hospital de Cee | Cedida EC

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha publicado en el Portal de Contratos Públicos la licitación del servicio de limpieza del Hospital Público de Cee por un importe de 1.603.343 euros y un período de vigencia de 24 meses.

Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 16 de febrero para presentar sus ofertas. El contrato abarca tanto los espacios exteriores como interiores del hospital y todas sus dependencias, con una superficie total a limpiar de 8.795 metros cuadrados.

Desde la Consellería subrayan que una correcta higiene y desinfección resulta clave para la prevención y reducción de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

Huelga indefinida

Mientras tanto, las personas trabajadoras de los servicios de limpieza de los hospitales de Cee, O Salnés y Barbanza decidieron aplazar el inicio de la huelga indefinida, prevista para ayer, al miércoles 21 de enero, con el objetivo de reclamar la equiparación de sus condiciones laborales y poner fin a la discriminación que denuncian sufrir. Además, para el jueves 22 tienen convocada una concentración ante la sede del Sergas en Santiago, a las 12.00 horas.

Las movilizaciones forman parte del calendario acordado en las asambleas del personal celebradas los pasados 29 y 30 de diciembre, ante la falta de respuesta de la Consellería de Sanidade a la solicitud de una reunión cursada el pasado mes de mayo para avanzar en la equiparación de condiciones laborales, salariales y sociales.

Ante la ausencia de avances, la CIG anunció que presentará mociones en los distintos concellos de estas áreas sanitarias en apoyo a las “xustas reivindicacións” del personal y para trasladar a la Xunta la necesidad de abrir una negociación que ponga fin a esta situación.

Al mismo tiempo, el sindicato se dirigió por escrito a los grupos políticos con representación en el Parlamento gallego y mantuvo ya una reunión con el BNG, en la que se abordaron posibles iniciativas.

Las personas trabajadoras reiteran que mantendrán las movilizaciones hasta que la Dirección Xeral del Sergas convoque una reunión y abra una mesa de negociación “real” que atienda sus demandas.