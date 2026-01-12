La calidad del agua de la playa ceense de Lires sigue siendo insuficiente para el baño

Vista de la playa ceense de Lires MCS

La calidad del agua de la playa de Lires, en Cee, sigue siendo insuficiente para permitir el baño la próxima temporada. Así se refleja en la clasificación de las zonas de baño controladas por la Consellería de Sanidade que estarán vigentes este verano. Lires volvió el pasado año al censo de los arenales controlados por Sanidade después de varias temporadas con prohibición total de baño.

La toma de muestras empezó el 21 de mayo y ya en la del día 8 de junio se detectaron elevados niveles de enterococo intestinal (1.298 nmp/100 ml). Se trató de un episodio puntual ya que en las muestras del 22 de junio, la calidad del agua volvía a ser buena. Sin embargo, el 29 de julio las muestras revelaron de nuevo que el agua estaba contaminada por enterococo intestinal (1091 nmp/100 m), aunque igual en junio, los datos se normalizaron para la siguiente muestra que se realizó el 11 de agosto.

De hecho, solo cuatro de las trece playas que están en evaluación para volver al censo oficial de zonas de baño dieron calidad insuficiente. Además de Lires, fueron San Valentín (Fene), Celeiro (Viveiro) y Nanín, en Sanxenxo. Así las cosas, un año más el baño estará prohibido en esta playa ceense, ya que para volver al listado de zonas de baño permitidas, deben registrarse dos temporadas consecutivas con resultados excelentes, por lo que este año el contador se pondrá en cero nuevamente. Además de Lires, en A Concha de Cee y en la camariñana de Camelle, sigue la prohibición permanente del baño.

41 arenales excelentes

Este verano, 41 playas de la Costa da Morte volverán a tener la clasificación de excelente por la calidad de sus aguas. El municipio con más playas excelentes es Camariñas, con ocho: Areíña Branca; Area Longa; Area da Vila; Arou; Lingunde; Lobeiras; O Ariño y O Lago. Le siguen Muxía con seis; Carballo y Laxe con cinco cada una, Ponteceso y Fisterra con cuatro, Cee, A Laracha y Malpica con dos y Corcubión, Dumbría y Cabana con una. En el caso de Ponteceso y Corcubión, una de sus playas tiene la clasificación de buena: Arnela y Quenxe.

En la playa de Arnela, que ya el verano de 2024 estuvo cerrada algunos días al baño tras sufrir tres casos de contaminación, las primeras analíticas que se hicieron la temporada pasada revelaron que había 885 nmp/100 ml de escherichia coli, niveles que bajaron esa misma semana, hasta niveles más aceptables.

Por lo general las muestras de agua por los que se establece esta clasificación se toman en los arenales entre junio y hasta mediados de septiembre y se realizan en el conjunto de la comarca más de 300 analíticas durante toda la temporada, en las que la presencia de bacterias es prácticamente inexistente en la mayor parte de los casos, aunque hasta el momento no se ha alcanzado una temporada sin ningún episodio de contaminación en alguno de los arenales locales.