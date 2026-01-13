El calendario cultural de Cee arranca hoy con la exposición del XIX Premio Jesús Nuñez

Una de las comparsas que se presentó el año pasado al Concurso de Entroido | cedida

El XIX Premio Internacional Jesús Núñez, que reúne un destacado catálogo de obras de un certamen ya referencial en el campo de la arte gráfica podrá visitarse desde el miércoles 14 y hasta el sábado 31 de enero. El horario de apertura será de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas por la mañana y de 16:30 a 19:30 horas por la tarde. Los sábados, la muestra podrá visitarse de 12:00 a 14:00 horas.

Dentro de esta exposición, el martes 27 de enero se celebrará en el mismo espacio un taller de grabado dirigido a personas a partir de 12 años. La actividad, de carácter gratuito, contará con un límite de doce plazas por sesión y requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden apuntarse en la Biblioteca Pública Francisco Mayán. Los talleres tendrán una duración de dos horas y se desarrollarán en dos turnos, a las 16:00 y a las 18:00 horas.

Otra de las actividades de enero es una charla sobre la importancia de la nutrición en la prevención y durante el tratamiento del cáncer, que tendrá lugar el viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, impartida por el nutricionista Oliver Sambade-Baliña Durán.

Febrero arrancará con la actuación de Unto Vello, el proyecto de Bieito Pereira y Xabi Gómez, el sábado 7 de febrero, a las 20:15 horas, en el Auditorio municipal. Su música, dedicada a lo tradicional, nace de la recopilación de la música tradicional gallega. Las entradas tienen un precio de 3 o 5 euros, y la taquilla abrirá una hora antes del inicio.

Muestras y carnaval

También habrá una exposición fotográfica de Enrique García Domínguez, titulada “En luz de Outono”. El fotógrafo, hijo del también fotográfo Leonardo García, presenta cerca de 50 imágenes en blanco y negro, realizadas de manera tradicional y reveladas a la antigua usanza, donde la luz es la protagonista. La exposición podrá visitarse desde el 14 de febrero al 14 de marzo, de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 19:30 horas, y los sábados de 12:00 a 14:00 horas.

El Entroido en Cee comenzará con obradoiros infantiles en el salón de actos del Concello el Martes de Carnaval, de 17:00 a 19:30 horas. Además, el 24 de febrero se celebrará una sesión de narración oral dirigida al alumnado de educación de Cee. También se celebrará otro año más el concurso de disfraces.

El mes cerrará con el espectáculo del ilusionista Joshua Kenneth, “Degustación de imposibles”, que se llevará a cabo el 28 de febrero en el Auditorio. Las entradas ya están a la venta en entradium.com.