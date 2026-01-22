El BNG de Cee defiende mejoras en agua, saneamiento y espacios públicos para el POS+26

El portavoz de la formación, Serxio Domínguez EC

El partido nacionalista de Cee espera que sus propuestas, basadas en demandas de los vecinos del municipio, se incluyan en el POS+26. Muchas de estas iniciativas ya se habían presentado y no fueron adelante. Todas están relacionadas con el agua, tanto con el tratamiento de aguas residuales como con la conexión a la red municipal.

Plantean la conexión de las viviendas más altas de Gures, que en verano no disponen de agua corriente por su ubicación, y la llegada de la red de abastecimiento del embalse de Santa Uxía a Lires, con una derivación hacia la aldea de Porcar.

En cuanto al saneamiento, consideran necesario abordar los de Pereiriña y sus aldeas, lo que falta en Brens, y separar las aguas residuales y fecales en Lires para que la ría deje de estar contaminada.

Además, solicitan la renovación del polideportivo municipal de Cee, con la adecuación de la pista y la renovación de los vestuarios; la humanización de la carretera de subida al instituto de Raíces; y el asfaltado de las vías a Ruibo, la entrada a Xallas, los viales interiores de Estorde y la mejora integral del lugar de Pallares.Por último, piden la renovación de la plaza de los Castaños y de la plaza de la Fiesta en Gures.