Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

El BNG de Cee defiende mejoras en agua, saneamiento y espacios públicos para el POS+26

Algunas de las propuestas ya se habían presentado antes pero nunca llegaron a ejecturarse

Redacción
22/01/2026 20:53
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El partido nacionalista de Cee espera que sus propuestas, basadas en demandas de los vecinos del municipio, se incluyan en el POS+26. Muchas de estas iniciativas ya se habían presentado y no fueron adelante. Todas están relacionadas con el agua, tanto con el tratamiento de aguas residuales como con la conexión a la red municipal.

Plantean la conexión de las viviendas más altas de Gures, que en verano no disponen de agua corriente por su ubicación, y la llegada de la red de abastecimiento del embalse de Santa Uxía a Lires, con una derivación hacia la aldea de Porcar.

En cuanto al saneamiento, consideran necesario abordar los de Pereiriña y sus aldeas, lo que falta en Brens, y separar las aguas residuales y fecales en Lires para que la ría deje de estar contaminada. 

Además, solicitan la renovación del polideportivo municipal de Cee, con la adecuación de la pista y la renovación de los vestuarios; la humanización de la carretera de subida al instituto de Raíces; y el asfaltado de las vías a Ruibo, la entrada a Xallas, los viales interiores de Estorde y la mejora integral del lugar de Pallares.Por último, piden la renovación de la plaza de los Castaños y de la plaza de la Fiesta en Gures. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Temporal en Fisterra

Activada la alerta roja por olas de hasta ocho metros en el litoral de la Costa da Morte
A. Pérez Cavolo
Un puesto de verduras en la feria de Carballo este jueves

Las verduras acaparan la atención en la feria de Carballo
Redacción
Representantes municipales y directivos de CMAT posan con representantes de la Xunta y del a Diputación en el segundo día de Fitur

La CMAT reivindica en Fitur la identidad y autenticidad de la Costa da Morte
Manuel Froxán Rial
La actriz Teté Delgado

Teatro y salud mental en Baio y una comedia con Teté Delgado en Vimianzo, el sábado
Redacción