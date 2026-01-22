Mi cuenta

Iria Carreira exige igualdad salarial y laboral para las trabajadoras del Sergas

La diputada nacionalista reclama que se reviertan las externalizaciones y se garanticen condiciones justas para todas las trabajadoras

Redacción
22/01/2026 20:51
Iria Carreira en el Parlamento. Cedida
La diputada del BNG, Iria Carreira, reclamó al Sergas que ponga fin a la discriminación laboral entre las distintas trabajadoras del Servicio Público de Salud gallego, que incluye personal de limpieza, cocina y mantenimiento. 

Esta situación afecta, en el Virxe da Xunqueira de Cee, a unas 24 personas, principalmente mujeres, que realizan el mismo trabajo que sus compañeras de otros hospitales, pero con salarios más bajos y jornadas más largas, llegando a acumular hasta 200 horas anuales adicionales, según indica la nacionalista. 

Carreira recordó que las trabajadoras del Barbanza, Salnés y Costa da Morte llevan más de un año movilizándose para reclamar la equiparación salarial y de derechos laborales. 

Criticó la demora de ocho meses del Sergas en responder a las solicitudes de reunión, que solo se mueve cuando el Bloque decide traer estos asuntos al Parlamento, y subrayó que, pese a reconocer la discriminación, aún no se han tomado medidas concretas para solucionarla. 

La diputada insistió en que el BNG seguirá defendiendo los derechos de estas trabajadoras, exigiendo igualdad laboral y salarial, además de reclamar que se reviertan las externalizaciones para recuperar los servicios como propios y garantizar condiciones justas y dignas para todas.

