Cee

Abre sus puertas el nuevo Cash Record de Cee, ubicado en el parque empresarial

El nuevo establecimiento dispone de 1.684 m2 de superficie comercial y de un aparcamiento exclusivo para clientes con 84 plazas disponibles

Rosa Balsa Silveira
29/01/2026 23:23
La enseña especializada en el canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) Cash Record, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, abrió este jueves las puertas de su nuevo establecimiento ubicado en el parque empresarial de Cee. 

Esta nave destinada al autoservicio mayorista se adapta a la nueva imagen de la enseña y sustituye al anterior centro que la compañía disponía en la misma localidad. 

El nuevo establecimiento dispone de 1.684 m2 de superficie comercial y de un aparcamiento exclusivo para clientes con 84 plazas disponibles, 42 de ellas cubiertas, y con puntos de carga para coches eléctricos. 

Fuentes Cee

El Cash Record de Cee recibió a sus primeros clientes tras celebrar un acto de inauguración en el que participaron el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; el director de negocio de Cash Record de la compañía, Francisco Crespo; la alcaldesa de la localidad, Margot Lamela; y la gerente de SEA, Beatriz Sestayo. El establecimiento fue bendecido por el párroco. 

“Vegalsa-Eroski lleva casi 40 años presente en Cee y toda la comarca con el anterior establecimiento. Os presentamos este nuevo Cash Record que tiene una clara apuesta por la sostenibilidad a través de productos frescos y de proximidad, manteniendo la cercanía en el servicio que distingue a nuestra enseña para profesionales del canal Horeca”, destacó José Manuel Ferreño

La alcaldesa, Margot Lamela, agradeció al grupo empresarial su confianza en Cee, “na súa capacidade económica, na súa xente e no seu potencial”. Valoró el traslado de Cash Record al polígono como una mostra clara de evolución, de aposta polo futuro e de compromiso co territorio” y lanzó un mensaje de orgullo por los pasos dados para “seguir sendo un referente económico na Costa da Morte”. 

Fuentes Cee

Con un horario de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a sábado, la atención al cliente está cubierta por un equipo de 24 profesionales, entre los que se encuentran tanto el personal del anterior establecimiento como nuevas incorporaciones. El centro también ofrece servicio de compra online con recogida en tienda a través de Click&Collect y entrega a domicilio, además de su red de asesores comerciales. El nuevo Cash Record de Cee pone a disposición de los clientes más de 6.000 referencias en productos de alimentación, droguería, menaje y bodega con formatos adaptados al sector Horeca. 

Fuentes Cee

La seña de diferenciación de este centro se encuentra en las más de 1.300 referencias de productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, charcutería, carnicería, pescadería y frutería con venta personalizada. Además de productos de proveedores locales, los clientes podrán encontrar un amplio surtido de la marca propia de Cash Record, Servihostel. Para esta apertura, Vegalsa-Eroski ha destinado aproximadamente 1,8 millones de euros, centrando gran parte de la inversión en el local, así como equipamiento, maquinaria e instalaciones que hacen de este centro un establecimiento innovador y moderno. 

