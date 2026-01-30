Los populares de Cee reclaman más apoyo y más medios para asociaciones y comisiones

Jesús Picallo, portavoz del PP de Cee EC

El portavoz del PP de Cee, Jesús Picallo, le pide al Concello un apoyo más decidido para asociaciones y comisiones de fiestas del municipio.

Los populares recuerdan que gran parte de la actividad que dinamiza el municipio se debe al esfuerzo altruista de las asociaciones de distinto tipo existentes, responsabilidad que asumen “con recursos moi limitados”.

Picallo pone como ejemplo a la comisión de fiestas de A Xunqueira, asegurando que la ayuda económica que recibe del Concello es “claramente insuficiente, o que dificulta a continuidade e estabilidade das directivas e pon en risco a organización de eventos tan importantes para Cee”.

“O problema non é só económico, senón tamén de medios materiais e apoio institucional. Ningunha asociación pode sosterse no tempo se non conta cunha colaboración real por parte do Concello”, afirman los populares ceenses.

Picallo también quiere aprovechar para felicitar a los empresarios de Cee por la reciente creación de una asociación, iniciativa que considera muy positiva para el comercio y la hostelería local, apuntando que va a un jugar un papel relevante en la dinamización del municipio