Cee fomenta la lectura y la creatividad con sus concursos para Educación Primaria

Los premiados de la pasada edición

La Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán, junto a la Concellería de Cultura, Educación, Turismo e Participación Cidadá de Cee, trabaja para fomentar la cultura en el municipio convocando distintos premios que animen a los más pequeños a ocupar su tiempo libre en la creación literaria y a cultivar el hábito de la lectura.

Entre ellos se encuentra el concurso “Achegamento ao Libro”, que este año celebra su 34ª edición. Los textos, de extensión máxima de dos folios, deberán estar escritos en gallego y ser originales e inéditos, y todos los participantes deben ser alumnos de Educación Primaria. Se establecen tres premios de 100 euros para los ganadores.

Por otra parte también tienen la posibilidad de participar en el concurso de marcapáginas, que alcanza su 12ª edición.“O meu máis sincero agradecemento a toda a rapazada que ano tras ano participa nestes concursos”, expresa Sara Rodo, técnica de la Biblioteca.

Hasta la fecha se han presentado un total de 8.660 trabajos en las distintas ediciones. Los trabajos podrán entregarse en el Registro General del Concello de Cee, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, hasta el 17 de abril, o enviarse por correo ordinario antes de esa fecha.