Cee prepara el Entroido con actividades y su concurso que reparte 5.600 euros en premios

Una de las comparsas en el desfile del año pasado | cedida

El Concello de Cee ya empieza a calentar motores para el Entroido, que se celebrará dentro de apenas dos semanas. La programación arrancará el propio Martes de Carnaval, el 17 de febrero, con una jornada repleta de actividades pensadas para todos los públicos. Entre las 17.00 y las 19.30 horas, el segundo piso del Salón de Actos del Concello acogerá una tarde de juegos, animación musical y, sobre todo, obradoiros creativos, organizados por Arte Lúdico.

Las celebraciones continuarán el sábado con uno de los días más esperados del Entroido ceense: el tradicional Concurso de Entroido, que repartirá un total de 5.600 euros en premios.

A partir de las 16.30 horas dará comienzo el desfile de disfraces individuales, seguido de las categorías de parejas, comparsas y carrozas. Como es habitual, la jornada culminará con una actuación final en el Pavellón Polideportivo Municipal.

En los últimos años, el Concurso de Entroido de Cee se ha consolidado como una de las grandes citas festivas de la comarca, atrayendo participantes de distintos concellos de las comarcas de Fisterra y Soneira, e incluso de la zona del Barbanza.

El plazo de inscripción se abrirá la próxima semana, desde el lunes 9 hasta el 16 de febrero, fecha límite para formalizar la participación.

Galardones

En la pasada edición, los premios individuales fueron de 60, 40 y 25 euros. En la categoría de parejas, las cuantías oscilaron entre los 50 y los 100 euros.

Las comparsas —con un mínimo de 15 integrantes— optaban a premios de 925 euros para el primer puesto, 725 para el segundo, 600 para el tercero, 500 para el cuarto, 400 para el quinto y 275 para el sexto. Las comparsas clasificadas entre el séptimo y el décimo puesto recibieron 150 euros cada una.

En la categoría de carrozas se entregaron tres premios: 550 euros para la ganadora, 400 para la segunda y 275 para la tercera.

En los próximos días se podrán consultar en la página web municipal las bases y requisitos de esta nueva edición, por si hubiera alguna modificación respecto a años anteriores.