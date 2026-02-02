Dos centros educativos de la comarca realizan cierres reivindicativos del profesorado

Ies Agra de Raíces

Esta semana, dos centros educativos harán un cierre reivindicativo como parte de las manifestaciones del profesorado para demandar mejoras en sus condiciones laborales.

El martes, será el turno del IES Agra de Raíces de Cee, y el jueves del CRA Ponte da Pedra de Carballo. Además, ambos centros acogerán concentraciones a partir de las 18 horas.

El profesorado continúa reclamando a la Consellería de Educación mejoras en sus condiciones de trabajo, como la reducción de ratios, mayor dotación de personal para atender la diversidad (profesorado de AL, PT y orientación), retribuciones salariales dignas, reducción de la burocracia, recuperación del horario lectivo, reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años y recuperación de licencias no retribuidas, entre otras demandas.

Estas movilizaciones, organizadas por CIG-Ensino y STEG, se suman a las cinco jornadas de huelga celebradas a lo largo de este curso para denunciar la situación de los profesionales de la educación.