El PSdeG exige en el Parlamento mejoras urgentes en el IES Fernando Blanco de Cee

El Partido Socialista ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigir a la Consellería de Educación de la Xunta que solucione los “graves problemas” del IES Fernando Blanco de Cee.

Las iniciativas parlamentarias socialistas instan a ejecutar de manera inmediata las obras necesarias para reparar los tejados del edificio principal, eliminando las filtraciones de agua y garantizando la seguridad de las aulas.

También reclaman retirar y sustituir la cubierta exterior deteriorada que conecta los distintos edificios del centro, eliminando materiales peligrosos y asegurando condiciones seguras de tránsito.

Además, buscan corregir las deficiencias del sistema eléctrico, adaptar la iluminación exterior a las condiciones de humedad del centro, modernizar el sistema de climatización, adoptar medidas para reducir la masificación de las aulas y adecuar los espacios docentes a la normativa vigente, cubrir de forma inmediata la plaza vacante de conserjería y actuar sobre la seguridad viaria en los alrededores del instituto.