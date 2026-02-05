La CIG alerta del bloqueo laboral en XEAL y exige un convenio digno

Acto de colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría Fuentes Cee

La sección sindical de la CIG en XEAL alerta de la grave situación de la negociación colectiva, marcada por la pérdida continuada de poder adquisitivo, el bloqueo empresarial y el deterioro general de las condiciones laborales.

La plantilla reclama un convenio digno que recoja mejoras salariales y garantías laborales. Denuncia que la empresa actúa para “desgastar al personal”, que se ve obligado a recurrir a la vía judicial para defender sus derechos, y además mantiene “campañas de propaganda e imagen mediática mientras se pierden puestos de trabajo”, expresan.

La CIG exige que los beneficios obtenidos repercutan en salarios dignos, el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones laborales.