Diario de Ferrol

Cee

La CIG alerta del bloqueo laboral en XEAL y exige un convenio digno

Los trabajadores reclaman mejoras salariales y condiciones laborales tras más de un año de negociación sin avances

Redacción
05/02/2026 22:40
Fuentes Cee
La sección sindical de la CIG en XEAL alerta de la grave situación de la negociación colectiva, marcada por la pérdida continuada de poder adquisitivo, el bloqueo empresarial y el deterioro general de las condiciones laborales. 

La plantilla reclama un convenio digno que recoja mejoras salariales y garantías laborales. Denuncia que la empresa actúa para “desgastar al personal”, que se ve obligado a recurrir a la vía judicial para defender sus derechos, y además mantiene “campañas de propaganda e imagen mediática mientras se pierden puestos de trabajo”, expresan. 

La CIG exige que los beneficios obtenidos repercutan en salarios dignos, el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones laborales. 

