Cee

La plantilla de Xeal respalda la posición del comité sobre el nuevo convenio

Redacción
07/02/2026 21:37
Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee
CRISTIAN TRILLO
En las asambleas celebradas el pasado miércoles la plantilla de Xeal daría su respaldo a la posición defendida por el comité de empresa en el marco de la negociación colectiva. 

La representación sindical, asegura que en las citadas reuniones “quedou en evidencia a actuación da dirección, que trasladou ás persoas traballadoras unha información parcial, interesada e orientada a manipular a súa opinión”, algo que tachan de “ataque frontal á negociación colectiva e a lexitimidade do comité de empresa... nun intento de desacreditar o seu papel”. 

Desde el comité siguen explicando que las asambleas convocada pusieron de manifiesto “un clima de unidade, indignación e firmeza entre a plantilla, que identifica con claridade esta estratexia como un intento consciente de dividir, presionar e debilitar á súa representación legal”. 

También reiteran su disposición a negociar, “pero advertimos que non imos consentir manobras de descredito, presión ou manipulación informativa, nin aceptar imposicións que vulneren os principios máis elementais da boa fe negociadora”. Por último, dicen seguir a la espera de saber si la Xunta está dispuesta a ejercer de mediadora

