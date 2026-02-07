La plantilla de Xeal respalda la posición del comité sobre el nuevo convenio

Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee CRISTIAN TRILLO

En las asambleas celebradas el pasado miércoles la plantilla de Xeal daría su respaldo a la posición defendida por el comité de empresa en el marco de la negociación colectiva.

La representación sindical, asegura que en las citadas reuniones “quedou en evidencia a actuación da dirección, que trasladou ás persoas traballadoras unha información parcial, interesada e orientada a manipular a súa opinión”, algo que tachan de “ataque frontal á negociación colectiva e a lexitimidade do comité de empresa... nun intento de desacreditar o seu papel”.

Desde el comité siguen explicando que las asambleas convocada pusieron de manifiesto “un clima de unidade, indignación e firmeza entre a plantilla, que identifica con claridade esta estratexia como un intento consciente de dividir, presionar e debilitar á súa representación legal”.

También reiteran su disposición a negociar, “pero advertimos que non imos consentir manobras de descredito, presión ou manipulación informativa, nin aceptar imposicións que vulneren os principios máis elementais da boa fe negociadora”. Por último, dicen seguir a la espera de saber si la Xunta está dispuesta a ejercer de mediadora