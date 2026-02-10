Coristanco y Cee, dos concellos agraciados con dos premios de 3.000 euros de la ONCE

Vendedor de la ONCE 3 EC

‘Mi Día’ de la ONCE ha dejado en Coristanco y Cee dos premios de 3.000 euros, en dos boletos premiados con la fecha elegida por las personas ganadoras, en el sorteo del lunes 9 de febrero.

En Coristanco, los 3.000 euros los ha repartido Pablo Suárez Mariño desde su ruta de venta por la localidad.

Marcos Filgueira Barbeira es el vendedor de la ONCE que ha llevado los otros 3.000 euros a Cee, desde su punto de venta situado en el Centro Comercial de Cee.

‘Mi Día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un Número de la Suerte, comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro.