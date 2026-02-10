CSIF exige medidas urgentes en el IES Fernando Blanco de Cee ante el riesgo para el alumnado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado medidas urgentes de seguridad en el IES Fernando Blanco de Cee tras el manifiesto del claustro que alerta del deterioro del centro y del riesgo para alumnado y personal.

Se denuncian filtraciones de agua en aulas y pasillos, cortes eléctricos reiterados y un sistema de calefacción obsoleto, además de inseguridad en accesos y vacante de conserjería sin cubrir.

La CSIF exige limitar o suspender los usos de las zonas afectadas, reubicar la actividad docente en espacios seguros y revisar de inmediato las instalaciones eléctricas y el estado del edificio.

El sindicato ha exigido actuaciones urgentes, con plazos y responsables concretos, y ha advertido de que, si no se actúa con rapidez, trasladará la situación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La organización subraya que el instituto, que en 2026 cumple 140 años, no puede seguir funcionando en condiciones que ponen en riesgo la seguridad de su comunidad educativa.

Asimismo, CSIF reclama que se planifiquen y ejecuten con urgencia las actuaciones estructurales necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del centro en el futuro.