Comercio destaca los 300.000 euros invertidos en la reapertura de la plaza de abastos de Cee

El director xeral, Gabriel Alén y la alcaldesa Margot Lamela en el mercado | cedida

El director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, acompañado por la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, visitó ayer el mercado municipal de la localidad, donde puso de relieve los casi 300.000 euros invertidos por la Xunta para posibilitar su reapertura, en el marco de las ayudas dirigidas a impulsar una red de Mercados Excelentes de Galicia, que este año cuenta con un presupuesto cercano a 2,3 millones de euros.

En esa línea, Alén destacó que las instalaciones de Cee recibieron ayudas autonómicas desde 2023 para rehabilitar y mejorar el edificio, incluyendo el año pasado la habilitación de nuevos puestos de venta. Además, este 2026 también se ha concedido apoyo para reformar la planta de aparcamiento, habilitando espacios de almacenamiento auxiliares.

El director xeral aprovechó su visita para recordar el objetivo del gobierno gallego de conseguir diez mercados excelentes en toda la Comunidad, ampliando una red de la que actualmente forman parte las plazas de abastos de Carballo, Tomiño, Vilagarcía de Arousa y Pontedeume.

Asimismo, añadió que se persigue alcanzar 25 distinciones en cuatro años, en el marco del desarrollo del Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030.