Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Los populares de Cee critican el uso del POS para gasto corriente y piden claridad en los proyectos

Los populares reclaman información clara y seguimiento de las inversiones municipales

Redacción
11/02/2026 20:50
Jesús Picallo, portavoz del PP de Cee
Jesús Picallo, portavoz del PP de Cee
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal criticó ayer, a través de su portavoz, Jesús Picallo, que el gobierno local apruebe destinar 239.999 euros del POS a sufragar gasto corriente del Concello. Picallo lamentó que ese dinero no pueda destinarse a proyectos muy necesarios en Cee.

 ambién reclamó “claridad” y “transparencia” al gobierno local para anunciar la reforma de la Escola de Música de Cee, que tiene una inversión prevista de 267.335 euros para la fachada y la cubierta.

Además, denunció que no se aprobara un centro de día como servicio. En este sentido, los populares consideran que el futuro pasa por la construcción de una residencia de cien plazas y un centro de día integrado. 

Picallo anunció que su formación se reunió con el equipo directivo del IES Fernando Blanco para trasladar que la Consellería de Educación conoce los problemas del centro.

 La Unidad Técnica ya realizó una visita al centro para comprobar el estado de las instalaciones. Ya se ha solicitado un presupuesto de 35.270 euros para la rehabilitación de la cubierta y se revisó la instalación eléctrica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los vecinos que asistieron a la reunión con los populares | Cedida

El PP denuncia falta de transparencia en el plan de la ciudad deportiva de Carballo
Redacción
Óscar Insua y Cristina Vázquez en la Lagoa de Traba de Laxe | cedida

El Bloque Nacionalista de Laxe destaca su impulso en la recuperación de la lagoa de Traba
Redacción
El ideal gallego

La oposición de Corcubión pide anular las sanciones de las cámaras de la Praza Castelao
Redacción
Acto inaugural de Lely en Santa Comba | cedida

Galicia refuerza su liderazgo ganadero desde Santa Comba con la empresa Lely
Redacción