Los populares de Cee critican el uso del POS para gasto corriente y piden claridad en los proyectos

Jesús Picallo, portavoz del PP de Cee EC

El grupo municipal criticó ayer, a través de su portavoz, Jesús Picallo, que el gobierno local apruebe destinar 239.999 euros del POS a sufragar gasto corriente del Concello. Picallo lamentó que ese dinero no pueda destinarse a proyectos muy necesarios en Cee.

ambién reclamó “claridad” y “transparencia” al gobierno local para anunciar la reforma de la Escola de Música de Cee, que tiene una inversión prevista de 267.335 euros para la fachada y la cubierta.

Además, denunció que no se aprobara un centro de día como servicio. En este sentido, los populares consideran que el futuro pasa por la construcción de una residencia de cien plazas y un centro de día integrado.

Picallo anunció que su formación se reunió con el equipo directivo del IES Fernando Blanco para trasladar que la Consellería de Educación conoce los problemas del centro.

La Unidad Técnica ya realizó una visita al centro para comprobar el estado de las instalaciones. Ya se ha solicitado un presupuesto de 35.270 euros para la rehabilitación de la cubierta y se revisó la instalación eléctrica.