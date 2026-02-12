El BNG apoya al comité de Xeal en sus reivindicaciones

Los deputados con los trabajadores en la reunión cedida

El BNG comarcal, representado por los diputados Oscar Insua y Xosé Manuel Golpe, se reunió con el comité de empresa de Xeal para trasladarle su apoyo ante el conflicto laboral.

El encuentro se celebró en el local comarcal del Bloque “después de que se les negara la entrada al local sindical de la factoría en Cee”, según indicaron. Durante la reunión abordaron la situación del empleo y la negociación del nuevo convenio, “actualmente paralizada por la dirección”.

El comité ha solicitado la mediación del Gobierno gallego. Los nacionalistas se comprometieron a trasladar sus propuestas al Parlamento de Galicia y al Congreso para mejorar las condiciones laborales. Criticaron que las subidas salariales planteadas estén por debajo del IPC, con pérdidas acumuladas superiores al 11%, y recordaron que se han perdido más de 80 empleos, cubiertos con horas extra y contratos temporales.

También pedirán que las concesiones para el uso de los ríos estén condicionadas al mantenimiento de la producción y el empleo de la comarca.