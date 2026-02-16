La CIG alerta sobre veto y presiones laborales en Xeal

Fábrica de Xeal en Dumbría Cedida

La sección sindical de la CIG en Xeal denuncia que la dirección de la empresa impidió la celebración de una reunión solicitada por diputados para conocer de primera mano la situación de la negociación colectiva y la realidad laboral desde la perspectiva de la representación de las personas trabajadoras. “Xeal só abre as súas portas para recibir representantes políticos cando serven para reforzar os seus intereses propagandísticos e destacar supostas bondades da súa xestión, pero para escoitar a realidade da negociación bloqueada, cérranse as portas”, critican. También señalan métodos de presión, como “almorzos coa CEO”, en los que se transmite que quien no esté conforme puede “coller a porta”. La CIG recuerda que la empresa debe contribuir al desarrollo de la comarca mediante empleo e inversión.