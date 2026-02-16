La Xunta amplía el parque de viviendas públicas en el concello de Cee

La Xunta de Galicia amplía el parque público del Instituto Galego de Vivenda e Solo con la adquisición de 80 viviendas, entre ellas algunas en Cee, por un importe total de 5.253.531,83 euros, y tiene prevista la compra de siete más por 414.198 euros.

La mayoría de estas viviendas son de promoción pública y serán adjudicadas en régimen de alquiler a través del Registro de Demandantes de Galicia.

Hasta ahora, 41 ya han sido entregadas o están en proceso de adjudicación, mientras que 39 están en reparación o pendientes de obras de adecuación.

La Xunta prevé seguir adquiriendo viviendas de promoción pública que los actuales propietarios ofrezcan en venta y se encuentren en zonas con demanda acreditada de vivienda.