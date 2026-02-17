Sergio Alba llega a Cee con su espectáculo de humor “Dous rombos… Pasa para a cama”

El humorista Sergio Alba

El humorista Sergio Alba trae a Cee su espectáculo de humor “Dous rombos… Pasa para a cama”, un viaje nostálgico que combina risas con recuerdos de la infancia y la adolescencia.

El espectáculo se centra en esa época en la que el televisor mostraba los famosos dos rombos para indicar la hora de ir a la cama, y en cómo la transición del blanco y negro a la televisión en color cambió la manera de vivir y mirar la realidad.

El show invita al público a recordar con humor tanto los momentos entrañables como las situaciones menos gloriosas del pasado, desconectar de la rutina digital y disfrutar de su lado más analógico.

La función tendrá lugar en el Auditorio Baldomero Cores de Cee el sábado 11 de abril, a partir de las 20.30 horas. Las entradas anticipadas están disponibles hasta el 10 de abril en la Biblioteca Municipal a un precio reducido de 8 euros. En taquilla se venderán a 10 euros y también se pueden reservar a través de la web oficial del espectáculo.