El comité de Xeal denuncia el bloqueo en la negociación del convenio

Los deputados con los trabajadores en la reunión cedida

El comité de empresa de Xeal denuncia el “bloqueo absoluto na negociación do convenio colectivo” tras una propuesta de la dirección “totalmente insuficiente e inasumible”.

Según el comité, Xeal “se niega” a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo mediante cláusulas vinculadas al IPC, ni a establecer mecanismos de recuperación salarial tras años de pérdida acumulada, generando un empobrecimiento progresivo del personal, mientras la compañía incrementa sus beneficios.

Además, afirman que la nueva propuesta introduce desigualdades internas y recortes en condiciones laborales. “Nos últimos tres anos perdéronse 84 postos de traballo e reducíronse salarios mentres a empresa recibiu máis de 30 millóns de euros en subvencións e declarou beneficios de 20 millóns anuais”, expresan.

La sección sindical critica la inacción de la Xunta, que permite esta discriminación y la concesión de recursos públicos sin vincularlos a empleo e industria.

La CIG exige a Xeal que retire las “propuestas regresivas”, garantice la recuperación real del poder adquisitivo, cláusulas de revisión salarial, elimine recortes y se comprometa a mantener y recuperar empleo. También reclama a la Xunta que actúe defendiendo el interés público y el futuro da comarca.