Un total de 3.136 personas participan en el programa ‘Actívate co Deporte en Cee’

Una competición de taekwondo en el pabellón polideportivo de CeeCedida Cedida

El Concello de Cee acaba de hacer públicos los datos de aceptación del curso 2025-2026 de su programa Actívate co Deporte en Cee, que se desarrolla en colaboración con las distintas entidades y clubes deportivos del municipio.

De las estadísticas elaboradas por los agentes deportivos implicados se deriva que un total de 3.136 personas participan ahora mismo en el programa.

El 64% son vecinos y vecinas del propio municipio ceense, mientras que el 36% restante procede de otras localidades de la Costa da Morte, con mención especial para Corcubión (259 personas), Fisterra (224) y Muxía (115).

Alrededor de 200 del total de inscritos acuden a las instalaciones ceenses desde las comarcas de Bergantiños, Soneira y Xallas.

Por sexos las cifras son muy parejas ya que 1.578 de los participantes son mujeres y 1.558 hombres.

En lo tocante a edades, 1.346 de los inscritos son menores de 18 años, mientras que 946 son adultos.

Las estadísticas reflejan también que 844 personas usan por libre la piscina municipal por lo que no hay constancia de su edad.

En cuanto a las actividades más demandadas, cabe destacar en primer lugar esas 844 personas que acuden de forma libre a la piscina municipal.

A ellas hay que sumar las 428 apuntadas a los distintos cursos de natación y las 248 que participan en los cursos de seco en la propia instalación.

Le siguen en importancia numérica las 260 que participan en la actividad futbolística coordinada por el Unión Club Cee; las 246 que asisten a las clases de baile deportivo promovidas por el Club Arte e Movemento; o las 161 que aprenden taekwondo gracias al Club Taekwondo Juan Cee.

También superan el centenar de participantes el baloncesto, de la mano de ACB Costa da Morte; el atletismo (AD Olimpia); y el fútbol sala (FSF Villa de Cee.