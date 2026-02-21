Vistoso y colorido desfile de Carnaval en Cee

La comparsa D'Jarana de Louro, ganó el concurso Cristian Trillo

Cee vivió este sábado el día grande de su Entroido con la celebración del desfile y concurso de disfraces de la localidad. En el evento, muy vistoso y concurrido gracias al bien tiempo participaron 400 personas.

Los ceenses disfrutaron del espectáculo que brindaron D´Jarana de Louro con su “Moulin Rouge 1889” que, al igual que en Vimianzo, se hizo con el primer premio.

Galería Así fue el día grande del Entroido de Cee Ver más imágenes

También estuvieron la asociación Brincadeiras de Muros, con “A procura do tesouro”; A Píntega de A Laracha, con sus “Titiriteiros Peliqueiros; Trubisquiña de Vimianzo, con “A fábrica da lus”; O Curraliño de Lestrobe (Dodro) con su “Cine Avenida”; O Cansorriño de Camariñas con sus “Fíos de salitre”; Mocatriz de Vimianzo, con su “Latexo Galego”; Os de Sempre, de Porto do Son; y las agrupaciones Os da Charca y Rapacollóns, de Fisterra.