Cee

Vistoso y colorido desfile de Carnaval en Cee

La comparsa D´Jarana de Louro con su “Moulin Rouge 1889” se hizo con el primer premio. 

Redacción
21/02/2026 22:45
Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense
La comparsa D'Jarana de Louro, ganó el concurso
Cristian Trillo
Cee vivió este sábado el día grande de su Entroido con la celebración del desfile y concurso de disfraces de la localidad. En el evento, muy vistoso y concurrido gracias al bien tiempo participaron 400 personas

Los ceenses disfrutaron del espectáculo que brindaron D´Jarana de Louro con su “Moulin Rouge 1889” que, al igual que en Vimianzo, se hizo con el primer premio. 

Así fue el día grande del Entroido de Cee

Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense

También estuvieron la asociación Brincadeiras de Muros, con “A procura do tesouro”; A Píntega de A Laracha, con sus “Titiriteiros Peliqueiros; Trubisquiña de Vimianzo, con “A fábrica da lus”; O Curraliño de Lestrobe (Dodro) con su “Cine Avenida”; O Cansorriño de Camariñas con sus “Fíos de salitre”; Mocatriz de Vimianzo, con su “Latexo Galego”; Os de Sempre, de Porto do Son; y las agrupaciones Os da Charca y Rapacollóns, de Fisterra.

