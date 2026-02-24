Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La Xunta y el Concello de Cee coordinan mejoras en carreteras y seguridad vial

Belén do Campo y Margarita Lamela analizan actuaciones en la avenida Fernando Blanco, la VG-14 y la señalización de pasos de peatones 

Redacción
24/02/2026 22:28
Belén do Campo reunida con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela | cedida
Belén do Campo reunida con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo ayer una reunión con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, en el marco de la ronda de encuentros con los regidores de la provincia para evaluar las necesidades prioritarias de cada municipio.

Entre los temas tratados, la seguridad de las carreteras autonómicas al paso por Cee fue central. En la avenida Fernando Blanco, la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) trabaja en un proyecto para mejorar la seguridad vial en tramos de alto riesgo. 

Sobre la VG-14, se informó que la AXI realiza labores de conservación, limpieza y mejora de taludes cercanos al polígono industrial. Asimismo, se planteó la necesidad de optimizar la señalización de pasos de peatones

Belén do Campo destacó el esfuerzo constante de la Xunta en la conservación de los 5.500 kilómetros de la red autonómica, con un contrato histórico renovado hasta 2029 y un presupuesto récord de 176 millones de euros, un 31% más que el anterior. 

Solo en conservación ordinaria, el Gobierno gallego invierte 32.105 euros por cada kilómetro de carretera. Además este año se destinan 71,5 millones de euros a la conservación, la mayor dotación hasta la fecha en este ámbito. 

Do Campo subrayó también la importancia de la colaboración institucional entre la Xunta y el Concello para atender las demandas de los vecinos y avanzar en la mejora de infraestructuras y servicios públicos del municipio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El portavoz de la formación, Serxio Domínguez

Los nacionalistas ceenses proponen ampliar el horario de acceso de perros a las playas
Redacción
Belén do Campo reunida con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela | cedida

La Xunta y el Concello de Cee coordinan mejoras en carreteras y seguridad vial
Redacción
Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense

Vistoso y colorido desfile de Carnaval en Cee
Redacción
Una competición de taekwondo en el pabellón polideportivo de CeeCedida

Un total de 3.136 personas participan en el programa ‘Actívate co Deporte en Cee’
Redacción