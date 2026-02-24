La Xunta y el Concello de Cee coordinan mejoras en carreteras y seguridad vial

Belén do Campo reunida con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela | cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo ayer una reunión con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, en el marco de la ronda de encuentros con los regidores de la provincia para evaluar las necesidades prioritarias de cada municipio.

Entre los temas tratados, la seguridad de las carreteras autonómicas al paso por Cee fue central. En la avenida Fernando Blanco, la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) trabaja en un proyecto para mejorar la seguridad vial en tramos de alto riesgo.

Sobre la VG-14, se informó que la AXI realiza labores de conservación, limpieza y mejora de taludes cercanos al polígono industrial. Asimismo, se planteó la necesidad de optimizar la señalización de pasos de peatones.

Belén do Campo destacó el esfuerzo constante de la Xunta en la conservación de los 5.500 kilómetros de la red autonómica, con un contrato histórico renovado hasta 2029 y un presupuesto récord de 176 millones de euros, un 31% más que el anterior.

Solo en conservación ordinaria, el Gobierno gallego invierte 32.105 euros por cada kilómetro de carretera. Además este año se destinan 71,5 millones de euros a la conservación, la mayor dotación hasta la fecha en este ámbito.

Do Campo subrayó también la importancia de la colaboración institucional entre la Xunta y el Concello para atender las demandas de los vecinos y avanzar en la mejora de infraestructuras y servicios públicos del municipio.