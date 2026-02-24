Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Los nacionalistas ceenses proponen ampliar el horario de acceso de perros a las playas

El BNG de Cee sugiere permitir la presencia de mascotas desde las 20:00 hasta las 11:00 horas y estudia habilitar alguna playa a la que puedan acceder las mascotas

Redacción
24/02/2026 22:30
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Bloque Nacionalista de Cee presentará una propuesta para suavizar la actual ordenanza de Tenencia de Animales en cuanto a las franjas horarias de circulación y permanencia de los perros en las playas y accesos públicos. 

Actualmente, está prohibida su presencia entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, salvo entre las 22:00 y las 10:00 horas. Los nacionalistas proponen ampliar este horario, permitiendo el acceso de mascotas desde las 20:00 hasta las 11:00 horas.

 “Con este cambio posibilitaríase que as persoas con animais domésticos teñan tres horas máis de día para desfrutar das nosas praias coas súas mascotas, entendendo que ata as 11 da mañá é raro ver xente nos areais e a partir das 20 horas comeza a volta a casa”, señaló Serxio Domínguez Louro, portavoz del BNG de Cee. 

Además, la formación pedirá estudiar la posibilidad de habilitar alguna playa del municipio para el uso libre de mascotas, respetando siempre las normas de convivencia recogidas en la ordenanza para otros espacios públicos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El portavoz de la formación, Serxio Domínguez

Los nacionalistas ceenses proponen ampliar el horario de acceso de perros a las playas
Redacción
Belén do Campo reunida con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela | cedida

La Xunta y el Concello de Cee coordinan mejoras en carreteras y seguridad vial
Redacción
Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense

Vistoso y colorido desfile de Carnaval en Cee
Redacción
Una competición de taekwondo en el pabellón polideportivo de CeeCedida

Un total de 3.136 personas participan en el programa ‘Actívate co Deporte en Cee’
Redacción