Los nacionalistas ceenses proponen ampliar el horario de acceso de perros a las playas
El BNG de Cee sugiere permitir la presencia de mascotas desde las 20:00 hasta las 11:00 horas y estudia habilitar alguna playa a la que puedan acceder las mascotas
El Bloque Nacionalista de Cee presentará una propuesta para suavizar la actual ordenanza de Tenencia de Animales en cuanto a las franjas horarias de circulación y permanencia de los perros en las playas y accesos públicos.
Actualmente, está prohibida su presencia entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, salvo entre las 22:00 y las 10:00 horas. Los nacionalistas proponen ampliar este horario, permitiendo el acceso de mascotas desde las 20:00 hasta las 11:00 horas.
“Con este cambio posibilitaríase que as persoas con animais domésticos teñan tres horas máis de día para desfrutar das nosas praias coas súas mascotas, entendendo que ata as 11 da mañá é raro ver xente nos areais e a partir das 20 horas comeza a volta a casa”, señaló Serxio Domínguez Louro, portavoz del BNG de Cee.
Además, la formación pedirá estudiar la posibilidad de habilitar alguna playa del municipio para el uso libre de mascotas, respetando siempre las normas de convivencia recogidas en la ordenanza para otros espacios públicos.