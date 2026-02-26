El BNG de Cee solicita que se revisen las obras en el camiño real

En 2013, el Consello de Xunta aprobó la construcción de una rotonda en la AC-552 para dar acceso al parque empresarial y al Mercadona.

Dos años después, el TSXG anuló el acuerdo por incumplimientos en normas de accesibilidad, tras una denuncia vecinal. En 2023 comenzó la evaluación de impacto ambiental para licitar las obras de remodelación, que afectarán a la glorieta, al vial y al Camiño Real, histórico y peonil. En el último pleno, el BNG solicitó que se efectúen catas para comprobar “si debaixo podería existir unha calzada romana ou medieval”.

La toponimia indica ramales históricos como “Camiño Real” y “Rúa Calzada”, que podrían ocultar vestigios romanos. El partido nacionalista solicita que se realicen estudios que permitan su recuperación y puesta en valor, sin poner en riesgo el patrimonio.