Joshua Kenneth:“Es divertido descolocar el cerebro de algún adulto de vez en cuando”
El coruñés que ha recorrido el mundo con su magia. Este sábado lleva a Cee su espectáculo ‘Degustación de imposibles’ para sorprender a gente de todas las edades
El mago con gran proyección internacional Joshua Kenneth (A Coruña, 1995) actuará el sábado en el auditorio Baldomero Cores, en Cee, a partir de las 19.30 horas, presentando su espectáculo ‘Degustación de imposibles’, un show que está teniendo un gran éxito en taquilla; quedan pocas entradas para llenar el teatro.
¿Qué tipo de espectáculo se va encontrar la gente este sábado?
Es un espectáculo de magia familiar, pensado para que disfruten tanto los pequeños como los adultos. Hay un poco de todo: magia cómica, poética, pero siempre con números potentes y originales.
¿Cómo nace el espectáculo ‘Degustación de imposibles’?
Es una recopilación de todos los números que he ido trabajando durante casi diez años. Es como un popurrí, una “degustación de imposibles”, que es justo como se llama el show. El nombre viene de la idea de que, como en un restaurante se prueban diferentes platos, en el teatro se disfrutan las mejores magias.
¿Cómo es el proceso desde que surge la idea hasta llegar a la ejecución?
Algunos números necesitan años de práctica, como tocar un instrumento. La magia es un arte que requiere mucho ensayo, con componentes psicológicos, habilidades manuales y prestidigitación. Por eso, hay números que me acompañan desde hace toda la vida y forman parte de mi repertorio. Ha recorrido el mundo con su magia.
¿Qué significa para usted actuar en Galicia, y en este caso en Cee?
Encantado porque últimamente, desde hace tres o cuatro años, tengo la suerte, o la desgracia, no sé, de viajar por el mundo haciendo magia, a Estados Unidos, a China y por Europa. Entonces cuando la gente me ve en redes me dice "qué guay, cuándo actúas en casa", pero nadie es profeta en su pueblo y pocas veces toca en casa; entonces, cuando toca por Galicia y tengo oportunidad de hacer un teatro chulo es un gusto
¿Con qué idea le gustaría que se fuese el público a casa al terminar la función?
Que la magia merece un hueco en las artes escénicas. A veces la gente piensa que es algo para público más pequeño, algo infantil y hay alguna gente que no le da valor a este arte tan antiguo, que se lleva practicando miles de años. La magia sirve para distorsionar la realidad y sorprender, sobre todo a los adultos que creen que lo saben todo. Mola descolocarles el cerebro de vez en cuando.
¿Cómo recibe el público gallego la magia?
Galicia tiene un buen público. Va por épocas, pero estamos viviendo una muy buena etapa. Hay festivales por todas partes, y aunque en Cee todavía no, si algún responsable lee esto, la puerta siempre está abierta para organizar uno —risas—.