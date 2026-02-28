Mi cuenta

Cee

Detenido por robar 114 euros en Cee y causar daños por valor de seis mil

Efe
28/02/2026 10:40
Un hombre ha sido detenido con 114 euros en moneda fraccionada supuestamente robados en un punto de venta automática de Cee  donde, según su dueño, causó daños en la maquinaria por valor de seis mil.

Efectivos de la Guardia Civil de Corcubión detuvieron a este varón, vecino de Muxía, como presunto autor de un delito de robo con fuerza perpetrado en la localidad de Cee. Al implicado le constaban, además, dos señalamientos judiciales en vigor de búsqueda, detención y personación dimanantes de los Tribunales de Instancia de Ponferrada y Mondoñedo.

La actuación, señala un comunicado, se inició tras la recepción de un aviso al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil, a las 08:00 horas del pasado día 26, informando de que una persona se encontraba forzando las máquinas expendedoras de un establecimiento de venta automática.

Al lugar se desplazaron de inmediato patrullas de servicio, cuyos agentes observaron a un individuo que abandonaba el local con el rostro cubierto y portando un cajetín de caudales.

Al detectar la presencia policial, el sospechoso emprendió una huida a pie, desprendiéndose del dinero sustraído durante la fuga. Tras un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, el autor fue localizado oculto en el interior de un galpón situado en una finca próxima a la zona de los hechos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos recuperados, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Corcubión, en funciones de guardia.

