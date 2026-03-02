Mi cuenta

SEA impulsa la viabilidad del polígono de Cee con la instalación de un nuevo tótem

La gerente de la sociedad estatal y la regidora ceense presentaron el nuevo recurso informativo

Manuel Froxán Rial
02/03/2026 17:59
Los asistentes al acto posando junto al nuevo tótem informativo del polígono ceense
La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, y la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Margarita Lamela, presentaron este lunes el nuevo tótem informativo instalado recientemente en el polígono ceense, acto al que asistieron también empresarios afincados en el mismo. 

La colocación de este elemento informativo forma parte de un proyecto de señalización promovido por SEA con el objetivo de mejorar la visibilidad de los parques empresariales y de las firmas instaladas, una iniciativa que se extenderá progresivamente a los trece parques empresariales que la entidad gestiona en Galicia. 

La regidora ceense subrayó que el enclave alcanza ya un 67 % de ocupación, un dato que, según señaló, “refleja el buen momento que atraviesa el polígono y el resultado del trabajo conjunto”. 

Margarita Lamela destacó especialmente el papel de SEA en este proceso. 

Beatriz Sestayo, por su parte, señaló que “iniciativas como esta reflejan el compromiso del sector público con el desarrollo económico del territorio, a través de actuaciones que generan oportunidades, favorecen la actividad empresarial y contribuyen a crear empleo de calidad”. 

De igual forma, puso en valor la importancia de la cooperación entre administraciones

