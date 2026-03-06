Pendientes de adjudicar los ecógrafos para el hospital de Cee

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee MCS

La Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde, publicó en el Portal de Contratos Públicos la adjudicación de 519.623 euros para el suministro de ocho ecógrafos destinados a hospitales comarcales de la red sanitaria pública gallega.

Según informó el Ejecutivo autonómico, parte de los equipos irán a los servicios de Urología de los hospitales de Monforte de Lemos, O Salnés, Barbanza y A Mariña. Además, se suministrarán dos ecógrafos para Cirugía General y Digestiva en Verín y Monforte, y un equipo portátil para Dermatología en el Hospital de Barbanza. El contrato incluye otros lotes pendientes de adjudicación que contemplan la dotación de nuevos ecógrafos para hospitales comarcales, entre ellos los de Cee y O Barco.