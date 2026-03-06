Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Pendientes de adjudicar los ecógrafos para el hospital de Cee

La Xunta ya ha aprobado la compra de ocho ecógrafos para hospitales comarcales gallegos, a la espera de completar el suministro en Cee

Redacción
06/03/2026 20:26
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
MCS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 La Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde, publicó en el Portal de Contratos Públicos la adjudicación de 519.623 euros para el suministro de ocho ecógrafos destinados a hospitales comarcales de la red sanitaria pública gallega. 

Según informó el Ejecutivo autonómico, parte de los equipos irán a los servicios de Urología de los hospitales de Monforte de Lemos, O Salnés, Barbanza y A Mariña. Además, se suministrarán dos ecógrafos para Cirugía General y Digestiva en Verín y Monforte, y un equipo portátil para Dermatología en el Hospital de Barbanza. El contrato incluye otros lotes pendientes de adjudicación que contemplan la dotación de nuevos ecógrafos para hospitales comarcales, entre ellos los de Cee y O Barco. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Pendientes de adjudicar los ecógrafos para el hospital de Cee
Redacción
Encuentro de la Guardia Civil en Cee

Mujeres guardias civiles visibilizan su trabajo en un encuentro en Cee por el 8M
Redacción
Univeresidade Sénior en Cee

La Universidade Sénior se consolida en Cee en su segunda edición
Redacción
Los asistentes al acto posando junto al nuevo tótem informativo del polígono ceense

SEA impulsa la viabilidad del polígono de Cee con la instalación de un nuevo tótem
Manuel Froxán Rial