El Gobierno central invierte 150.000 en reparar los daños de las playas de Cee y Corcubión

El subdelegado del Gobierno en A Coruña estuvo acompañado por la alcaldesa, Margarita Lamela Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se desplazó a Cee para comprobar los desperfectos ocasionados por los temporales en la playa de Estorde, después de que tanto este arenal como el de Quenxe, en el vecino municipio de Corcubión, hayan sido incluidos en el plan de actuación impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reparar los daños provocados por el tren de borrascas desde principios de año.

El plan en cuestión invertirá en Galicia 1.080.000 euros, distribuidos entre la provincia de A Coruña (760.000 euros) y Pontevedra (320.000). En el primer caso las actuaciones se llevarán a cabo en varios municipios, incluidos Cee (50.000 euros) y Corcubión (100.000 euros).

En Estorde, playa que el subdelegado visitó acompañado por la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, se actuará en la reposición de arena para garantizar una reserva mínima que permita absorber futuros temporales, en la reparación del encauzamiento del río y en la adecuación y retranqueo hacia el interior de los accesos e infraestructuras afectadas por el mar, como la pasarela existente.

El objetivo es reforzar la capacidad natural de respuesta de la playa y reducir el riesgo de nuevos daños en el futuro.

“Estamos a falar dun investimento necesario para protexer o noso litoral, preservar os seus valores ambientais e asegurar o seu uso público”, señaló Abalde, al tiempo que puso en valor la respuesta del Gobierno de España para dar una solución rápida y eficaz a este tipo de daños.