Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

El Gobierno central invierte 150.000 en reparar los daños de las playas de Cee y Corcubión

El subdelegado Julio Abalde supervisó el estado del arenal de Estorde en compañía de la regidora ceense

Manuel Froxán Rial
07/03/2026 19:42
El subdelegado del Gobierno en A Coruña estuvo acompañado por la alcaldesa, Margarita Lamela
El subdelegado del Gobierno en A Coruña estuvo acompañado por la alcaldesa, Margarita Lamela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se desplazó a Cee para comprobar los desperfectos ocasionados por los temporales en la playa de Estorde, después de que tanto este arenal como el de Quenxe, en el vecino municipio de Corcubión, hayan sido incluidos en el plan de actuación impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reparar los daños provocados por el tren de borrascas desde principios de año. 

El plan en cuestión invertirá en Galicia 1.080.000 euros, distribuidos entre la provincia de A Coruña (760.000 euros) y Pontevedra (320.000). En el primer caso las actuaciones se llevarán a cabo en varios municipios, incluidos Cee (50.000 euros) y Corcubión (100.000 euros). 

En Estorde, playa que el subdelegado visitó acompañado por la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, se actuará en la reposición de arena para garantizar una reserva mínima que permita absorber futuros temporales, en la reparación del encauzamiento del río y en la adecuación y retranqueo hacia el interior de los accesos e infraestructuras afectadas por el mar, como la pasarela existente. 

El objetivo es reforzar la capacidad natural de respuesta de la playa y reducir el riesgo de nuevos daños en el futuro. 

“Estamos a falar dun investimento necesario para protexer o noso litoral, preservar os seus valores ambientais e asegurar o seu uso público”, señaló Abalde, al tiempo que puso en valor la respuesta del Gobierno de España para dar una solución rápida y eficaz a este tipo de daños.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El subdelegado del Gobierno en A Coruña estuvo acompañado por la alcaldesa, Margarita Lamela

El Gobierno central invierte 150.000 en reparar los daños de las playas de Cee y Corcubión
Manuel Froxán Rial
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Pendientes de adjudicar los ecógrafos para el hospital de Cee
Redacción
Encuentro de la Guardia Civil en Cee

Mujeres guardias civiles visibilizan su trabajo en un encuentro en Cee por el 8M
Redacción
Univeresidade Sénior en Cee

La Universidade Sénior se consolida en Cee en su segunda edición
Redacción