Cee acoge este jueves la cuarta edición del Foro Atlántico Empresarial

Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo del pasado año Cedida

La Casa de la Cultura de Cee será escenario acogerá este jueves la IV edición del Foro Atlántico Empresarial, una iniciativa organizada por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA). La jornada, que comenzará a las 16.30 horas, se celebrará bajo el título ‘Mujer y empresa. Modelos de negocio con mirada feminista. Tecnología, innovación y sostenibilidad’. El objetivo es abrir un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades que afrontan las mujeres en ámbitos como la tecnología, la empresa o la transformación económica.

El acto inaugural contará con la participación de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; la gerente de SEA, Beatriz Sestayo Doce; y el director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago Fernández. Tras la apertura institucional, a las 17.20 horas se celebrará la ponencia titulada ‘Algoritmos de Igualdad: Retos de la IA para los derechos de las mujeres’, a cargo de Lourdes Muñoz Santamaría, directora de Barcelona Open Data y fundadora de Shealeader.

Durante su intervención abordará los desafíos que plantea la inteligencia artificial desde la perspectiva de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres. El programa continuará a las 18.15 horas con una mesa de diálogo titulada ‘Nueva conversación del feminismo en la innovación y el emprendimiento sostenible’. En este espacio participarán la catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidade de Santiago de Compostela y directora científica de ECOBAS, María Loureiro García; la coordinadora del proyecto Woman Emprende de la USC, Eva López Barrio; la promotora cultural Carlota Ojea, vinculada a Que Arte Producciones; y la directora de Red Talento y ex secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara Sobrado. La mesa estará moderada por la alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira.