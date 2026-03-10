Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Cee acoge este jueves la cuarta edición del Foro Atlántico Empresarial

Se celebrará bajo el título ‘Mujer y empresa. Modelos de negocio con mirada feminista. Tecnología, innovación y sostenibilidad’.

Redacción
10/03/2026 20:10
Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo
Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo del pasado año
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Casa de la Cultura de Cee será escenario acogerá este jueves la IV edición del Foro Atlántico Empresarial, una iniciativa organizada por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA). La jornada, que comenzará a las 16.30 horas, se celebrará bajo el título ‘Mujer y empresa. Modelos de negocio con mirada feminista. Tecnología, innovación y sostenibilidad’. El objetivo es abrir un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades que afrontan las mujeres en ámbitos como la tecnología, la empresa o la transformación económica.

El acto inaugural contará con la participación de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; la gerente de SEA, Beatriz Sestayo Doce; y el director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago Fernández. Tras la apertura institucional, a las 17.20 horas se celebrará la ponencia titulada ‘Algoritmos de Igualdad: Retos de la IA para los derechos de las mujeres’, a cargo de Lourdes Muñoz Santamaría, directora de Barcelona Open Data y fundadora de Shealeader. 

Durante su intervención abordará los desafíos que plantea la inteligencia artificial desde la perspectiva de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres. El programa continuará a las 18.15 horas con una mesa de diálogo titulada ‘Nueva conversación del feminismo en la innovación y el emprendimiento sostenible’. En este espacio participarán la catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidade de Santiago de Compostela y directora científica de ECOBAS, María Loureiro García; la coordinadora del proyecto Woman Emprende de la USC, Eva López Barrio; la promotora cultural Carlota Ojea, vinculada a Que Arte Producciones; y la directora de Red Talento y ex secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara Sobrado. La mesa estará moderada por la alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo

Cee acoge este jueves la cuarta edición del Foro Atlántico Empresarial
Redacción
El subdelegado del Gobierno en A Coruña estuvo acompañado por la alcaldesa, Margarita Lamela

El Gobierno central invierte 150.000 en reparar los daños de las playas de Cee y Corcubión
Manuel Froxán Rial
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Pendientes de adjudicar los ecógrafos para el hospital de Cee
Redacción
Encuentro de la Guardia Civil en Cee

Mujeres guardias civiles visibilizan su trabajo en un encuentro en Cee por el 8M
Redacción