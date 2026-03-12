El liderazgo empresarial femenino, a debate en el Foro Atlántico de Cee

Las ponentes del Foro Atlántico Empresarial celebrado en Cee Fuentes Cee

La Casa da Cultura de Cee acogió este jueves la cuarta edición del Foro Atlántico Empresarial, una iniciativa impulsada por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) que reunió a representantes institucionales, especialistas del ámbito académico y profesionales del tejido empresarial para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la economía, la innovación tecnológica y el emprendimiento sostenible. El encuentro, que se celebra periódicamente en distintos puntos de Galicia, centró en esta ocasión su programa en el liderazgo femenino dentro del mundo empresarial.

Bajo el título ‘Mujer y empresa. Modelos de negocio con mirada feminista. Tecnología, innovación y sostenibilidad’, el foro buscó analizar cómo las mujeres están participando en la transformación de los modelos económicos y qué retos persisten todavía para alcanzar una igualdad efectiva en sectores estratégicos como la tecnología, la industria o la investigación. La apertura institucional de la jornada contó con la participación de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; la gerente de SEA, Beatriz Sestayo; y el director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago Fernández.

Durante su intervención, Lamela agradeció que Cee fuese elegida como sede de esta edición y destacó el nivel profesional de las participantes en el encuentro. “Contamos coa participación de profesionais de grande traxectoria. O seu coñecemento e experiencia elevan o nivel do debate sobre o papel das mulleres na empresa, na innovación e no desenvolvemento económico”, señaló la regidora, quien puso en valor la importancia de generar espacios de reflexión que contribuyan a reforzar el papel de las mujeres en ámbitos clave para el desarrollo económico.

Por su parte, Sestayo destacó que el Foro Atlántico Empresarial se ha consolidado como una plataforma de diálogo entre empresas, instituciones y especialistas que permite analizar los cambios que atraviesa el mundo empresarial. En ese contexto, defendió la necesidad de visibilizar el liderazgo femenino en todos los ámbitos productivos.

Según explicó, este tipo de iniciativas contribuyen a crear “un espazo de información, diálogo e construción do mundo da empresa, do emprendemento e da creación de emprego”, al tiempo que sirven también para recordar que la igualdad sigue siendo un objetivo pendiente en muchos sectores. En ese sentido, subrayó que el foro constituye una llamada a seguir avanzando y a evitar retrocesos en materia de igualdad.

Retos ante la IA

El punto central de las jornadas llegó con las ponencias de las especialistas. Empezó Lourdes Muñoz Santamaría, directora de Barcelona Open Data y fundadora de Shealeader, quien abordó el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de las mujeres. En su ponencia, titulada ‘Algoritmos de Igualdad: Retos de la IA para los derechos de las mujeres’, analizó cómo el desarrollo tecnológico puede contribuir a reducir desigualdades, pero también cómo puede reproducir sesgos si no se incorporan criterios de equidad en el diseño de los sistemas basados en datos.

Muñoz insistió en que la igualdad debe formar parte del propio desarrollo tecnológico y alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial que no tenga en cuenta esta dimensión. “Sen igualdade nos datos non construiremos igualdade real”, afirmó, recordando que cada vez más decisiones públicas y privadas se apoyan en sistemas automatizados basados en datos.

La experta defendió además la necesidad de incorporar la perspectiva del denominado feminismo de datos en el diseño de las tecnologías emergentes. “Nun mundo no que as decisións públicas e privadas xa se automatizan con tecnoloxías baseadas en datos como a IA, o feminismo de datos é a ferramenta clave para asegurar que a tecnoloxía avance connosco e non perpetúe fendas históricas”, señaló durante su intervención.

Dificultades de acceso

El programa continuó con una mesa de diálogo titulada ‘Nueva conversación del feminismo en la innovación y el emprendimiento sostenible’, moderada por la alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira. En ella participaron María Loureiro García, catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela y directora científica del centro de investigación ECOBAS; Eva López Barrio, especialista en transferencia de conocimiento y coordinadora del programa Woman Emprende de la USC; la promotora cultural Carlota Ojea, vinculada a Que Arte Producciones; y Laura Seara Sobrado, directora de Red Talento y ex secretaria de Estado de Igualdad.

Durante el coloquio se abordaron distintos aspectos relacionados con la participación de las mujeres en el ámbito económico, desde la investigación universitaria hasta la cultura, la innovación o el emprendimiento. Las participantes coincidieron en señalar que, aunque se han producido avances significativos en los últimos años, todavía persisten barreras estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo.

Seguimos atopando unha gran desigualdade á hora de que as mulleres accedan a postos de responsabilidade Carlota Ojea

Seara subrayó la importancia de que las mujeres construyan una agenda propia dentro del ámbito económico. “Na economía e no emprendemento a mirada feminista pasa tamén porque as mulleres reivindiquen a súa xenealoxía, saber de onde vimos e marcar a nosa propia axenda”, señaló. Por su parte, López Barrio destacó que las empresas que sitúan a las personas en el centro de su modelo de negocio tienden a ser más sólidas y sostenibles desde el punto de vista económico y financiero.

María Loureiro, en la misma línea, señaló que la igualdad continúa siendo un ámbito que necesita mayor desarrollo dentro de la investigación académica y de los centros universitarios. El debate también puso el foco en las industrias culturales y creativas. Carlota Ojea recordó que este sector representa alrededor del tres por ciento del PIB en España, pero que esa relevancia económica no se traduce todavía en una presencia equilibrada de mujeres en los puestos de responsabilidad.

“Seguimos atopando unha gran desigualdade á hora de que as mulleres accedan a postos de responsabilidade”, afirmó, señalando que esta brecha resulta especialmente visible en ámbitos como la música. El Foro Atlántico concluyó con un resumen de las principales ideas surgidas durante el encuentro y con el compromiso de seguir impulsando espacios de debate que permitan fortalecer el papel de las mujeres en el desarrollo económico.