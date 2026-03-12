Talía Teatro presenta un nuevo espectáculo con tintes políticos dirigida por Quico Cadaval

Una escena de la función | rubén prieto

La compañía Talía Teatro presenta este fin de semana su nuevo espectáculo, “Artur Ui, o ovo da serpe”, que se estrena esta noche en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. La misma función se podrá ver el sábado a las 20.30 horas. Las últimas entradas están a la venta en ataquilla.com.

La nueva producción fue presentada este jueves en el propio teatro coruñés, con la participación de Xosé Paulo Rodríguez, director del Teatro Rosalía Castro, Gonzalo Castro, concejala de Cultura y Turismo en A Coruña; Artur Trillo, director de Talía Teatro; y Quico Cadaval, director de este montaje, a partir del texto ‘A resistible ascensión de Artur Ui’ de Bertolt Brecht.

Bertolt Brecht, el dramaturgo más importante del siglo XX, decía que en tiempos oscuros la misión de los artistas es hablar de esa oscuridad. Él mismo escribía esta divertida obra sobre el horror fascista en los peores tiempos de Europa, en la que cuenta el ascenso de Hitler, comparado con la toma de poder por una banda de mafiosos.

La obra es una parábola que habla sobre algo bien conocido, los “honestos cómplices do fascismo”, tal como indicaron durante la presentación. El montaje cuenta con la colaboración del Agadic. Talía Teatro vuelva a apostar por una producción de gran formato que implica a todo el equipo artístico de la compañía, como ya ocurrió en montajes recientes como ‘Unha inimiga do pobo’ o ‘Morte accidental dun anarquista’. C

on esta propuesta, a compañía reafirma su compromiso con un teatro político, popular y divertido, convencida de que “o teatro non pode mudar as cousas, pero a xente si”. Tras el estreno absoluto en A Coruña, el día 21 la compañía la presentará en casa, en Cee.