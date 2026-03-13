El partido nacionalista solicita mejoras integrales en la zona de las Casas Baratas de Cee

El portavoz de la formación, Serxio Domínguez EC

El BNG de Cee presentará un escrito al Concello para que se lleven a cabo mejoras en la zona de las Casas Baratas. Las propuestas se centran en la mejora integral de la zona interna, los accesos y la comunicación con el centro del municipio.

Entre las actuaciones más urgentes está la renovación de la recogida de aguas pluviales, ya que las canalizaciones actuales están obsoletas o son ineficaces; la renovación integral del firme, con adoquines en mal estado y zonas donde se acumula agua; y la mejora de las vías de entrada, con asfaltado y señalización adecuados.

También se solicita mejorar la iluminación del entorno, especialmente en los puntos de ocio y merenderos traseros, así como la renovación y mejora de los puntos de recogida de basura y la correcta señalización de los pasos de peatones.

Finalmente, se propone la adecuación de la vía entre Dafit y el antiguo Lar para habilitar un paso adecuado, con zona peatonal y de paso acorde con las necesidades de la vecindad.