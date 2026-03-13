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Cee

El partido nacionalista solicita mejoras integrales en la zona de las Casas Baratas de Cee

Reclaman renovación de calles, iluminación, mobiliario y seguridad vial

Redacción
13/03/2026 20:04
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez
EC
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El BNG de Cee presentará un escrito al Concello para que se lleven a cabo mejoras en la zona de las Casas Baratas. Las propuestas se centran en la mejora integral de la zona interna, los accesos y la comunicación con el centro del municipio. 

Entre las actuaciones más urgentes está la renovación de la recogida de aguas pluviales, ya que las canalizaciones actuales están obsoletas o son ineficaces; la renovación integral del firme, con adoquines en mal estado y zonas donde se acumula agua; y la mejora de las vías de entrada, con asfaltado y señalización adecuados. 

También se solicita mejorar la iluminación del entorno, especialmente en los puntos de ocio y merenderos traseros, así como la renovación y mejora de los puntos de recogida de basura y la correcta señalización de los pasos de peatones. 

Finalmente, se propone la adecuación de la vía entre Dafit y el antiguo Lar para habilitar un paso adecuado, con zona peatonal y de paso acorde con las necesidades de la vecindad.

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