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Cee

La diputada Patricia Iglesias exige a la Xunta reparar el IES Fernando Blanco de Cee cuanto antes

La socialista habla de la necesidad de inversiones urgentes para garantizar la seguridad y el buen estado del centro educativo.

Redacción
16/03/2026 20:24
La diputada Patricia Iglesias y la alcaldesa de Cee Margot Lamela| cedida
La diputada Patricia Iglesias y la alcaldesa de Cee Margot Lamela| cedida
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La diputada Patricia Iglesias, junto a la alcaldesa Margot Lamela, visitó el IES Fernando Blanco de Cee para evaluar de primera mano el estado del centro. 

Iglesias describió el instituto como “un edificio emblemático e tamén emblema da educación pública para Cee e para toda a comarca”, pero lamentó que las instalaciones se encuentren en condiciones precarias debido a la falta de mantenimiento e inversión durante años.

 “Hai goteiras nas aulas polo tellado, que leva sen repararse moitos anos”, indicó, señalando además que el patio cubierto con uralita está “nun estado absolutamente lamentable” y que el gimnasio “non cumpre as condicións e especificacións de riscos laborais para que o alumnado practique educación física cunha mínima calidade”. 

Iglesias anunció que mañana miércoles presentará estas reivindicaciones en la Comisión de Educación del Parlamento gallego, con el objetivo de que la Xunta “non mire para outro lado”. 

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