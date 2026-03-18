Cee celebra un premio de 10.000 euros del ‘Rasca El Gato de la Fortuna’ de la Once

Vendedor de la ONCE

Una persona afortunada ha ganado 10.000 euros en Cee gracias al ‘Rasca El Gato de la Fortuna’ de la Once. El boleto premiado fue vendido por José Manuel País Alvela en su punto de venta del Paseo Marítimo da Xunqueira, número 1. Este juego, que cuesta 1 euro por participación, permite ganar hasta 10.000 euros. Para lograr el premio, el jugador debe rascar las cinco flores y, si alguno de los números coincide con el ganador, se lleva el premio correspondiente. Además, si aparece el “Gato”, se obtiene el premio indicado en la casilla.