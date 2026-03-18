El ACB Costa da Morte organiza este fin de semana partidos solidarios contra el cáncer infantil
Varios del club y de la zona competirán en el Pazo Municipal de Cee para recaudar fondos y apoyar la investigación de la leucemia infantil
El ACB Costa da Morte se suma a la cuarta edición de Canastas Contra el Cáncer Infantil, una iniciativa de la Fundación Unoentrecienmil para impulsar la investigación del cáncer infantil.
Este sábado, en el Pazo Municipal de Cee, se disputarán partidos solidarios para recaudar fondos y apoyar proyectos que buscan curar esta enfermedad, que afecta cada año a 1.600 niños y niñas en España.
“Sumarnos a Canastas Contra el Cáncer Infantil es dar un paso adelante para alcanzar una cura para esta enfermedad”, declaró el presidente del club. La Fundación Unoentrecienmil promueve proyectos de investigación para lograr la curación completa de la leucemia infantil.
Los horarios son: infantil, sábado 16:00 ACB Costa da Morte vs Basket Xiria; sénior, sábado 18:00 ACB Costa da Morte vs Latabarra; cadete, sábado 20:00 ACB Costa da Morte vs Culleredo.
Además, el viernes se celebrarán partidos amistosos contra el CB Sa Cabaneta: sénior masculino, viernes 20:30 ACB Costa da Morte Negro vs CB Sa Cabaneta “B”; después, a las 22:00 ACB Costa da Morte Blanco vs CB Sa Cabaneta “A”;
El domingo a las 12:00 es el turno del femenino, ACB Costa da Morte Femenino vs CB Sa Cabaneta.
Desde el club hacen un llamamiento: “Únete y apoya a los pequeños que luchan contra el cáncer infantil”.