El PSdeG denuncia el abandono del IES Fernando Blanco ceense y exige inversiones reales

Patricia Iglesias en el Parlamento | cedida

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias acusó a la Consellería de Educación de “tomarlle o pelo” a la ciudadanía de Cee al ofrecer una actuación de apenas 35.000 euros en el IES Fernando Blanco, un inmueble con 140 años de historia donde los alumnos tienen que asistir a clase con cubos en las aulas.

La responsable socialista llevó las demandas de la comunidad educativa a la Comisión de Educación del Parlamento, donde fueron rechazadas por el PP.

Iglesias reclamó la reforma de los tejados, la retirada de la cubierta para instalar materiales seguros, reparar el sistema eléctrico, modernizar la calefacción, acabar con la masificación de las aulas, cubrir personal básico como la conserjería, y garantizar la seguridad en la zona, donde el tráfico ya ha provocado situaciones de riesgo reales.

Lamentó la falta de apoyo del PP a las demandas de la comunidad educativa, mostrando una “irresponsabilidade política que esta Cámara non pode asumir”, y elevando la situación del centro a una “decisión política” por parte de una Consellería que prefiere “mirar para outro lado”.

Iglesias reclamó “diagnóstico, planificación e investimento real” y que este inmueble histórico “non siga deteriorándose por abandono institucional”.

Reivindicó que los alumnos de Cee “poidan estudar nun centro seguro e digno”, sin cubos en las aulas y sin instalaciones deterioradas, y señaló que “defender o IES Fernando Blanco non é só arranxar un edificio, é defender á educación pública”.

Lamentó que el PP prefiera posicionarse “no lado das escusas, en lugar de situarse no lado das solucións”.