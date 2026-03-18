Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

El PSdeG denuncia el abandono del IES Fernando Blanco ceense y exige inversiones reales

Patricia Iglesias critica que los alumnos tengan que estudiar con cubos y acusa al PP de mirar “para outro lado”

Redacción
18/03/2026 21:25
Patricia Iglesias en el Parlamento | cedida
Patricia Iglesias en el Parlamento | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 La parlamentaria socialista Patricia Iglesias acusó a la Consellería de Educación de “tomarlle o pelo” a la ciudadanía de Cee al ofrecer una actuación de apenas 35.000 euros en el IES Fernando Blanco, un inmueble con 140 años de historia donde los alumnos tienen que asistir a clase con cubos en las aulas.

La responsable socialista llevó las demandas de la comunidad educativa a la Comisión de Educación del Parlamento, donde fueron rechazadas por el PP. 

Iglesias reclamó la reforma de los tejados, la retirada de la cubierta para instalar materiales seguros, reparar el sistema eléctrico, modernizar la calefacción, acabar con la masificación de las aulas, cubrir personal básico como la conserjería, y garantizar la seguridad en la zona, donde el tráfico ya ha provocado situaciones de riesgo reales. 

Lamentó la falta de apoyo del PP a las demandas de la comunidad educativa, mostrando una “irresponsabilidade política que esta Cámara non pode asumir”, y elevando la situación del centro a una “decisión política” por parte de una Consellería que prefiere “mirar para outro lado”. 

Iglesias reclamó “diagnóstico, planificación e investimento real” y que este inmueble histórico “non siga deteriorándose por abandono institucional”. 

Reivindicó que los alumnos de Cee “poidan estudar nun centro seguro e digno”, sin cubos en las aulas y sin instalaciones deterioradas, y señaló que “defender o IES Fernando Blanco non é só arranxar un edificio, é defender á educación pública”.

 Lamentó que el PP prefiera posicionarse “no lado das escusas, en lugar de situarse no lado das solucións”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vendedor de la ONCE

Cee celebra un premio de 10.000 euros del ‘Rasca El Gato de la Fortuna’ de la Once
Redacción
El ideal gallego

El ACB Costa da Morte organiza este fin de semana partidos solidarios contra el cáncer infantil
Redacción
Patricia Iglesias en el Parlamento | cedida

El PSdeG denuncia el abandono del IES Fernando Blanco ceense y exige inversiones reales
Redacción
La diputada Patricia Iglesias y la alcaldesa de Cee Margot Lamela| cedida

La diputada Patricia Iglesias exige a la Xunta reparar el IES Fernando Blanco de Cee cuanto antes
Redacción