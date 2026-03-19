Los nacionalistas de Cee piden que se acometan distintas mejoras en el núcleo de Estorde

El portavoz de la formación nacionalista de Cee, Serxio Domínguez EC

El grupo municipal del BNG de Cee anuncia que remitirá un escrito al Concello solicitando distintas mejoras para el núcleo de Cee que consideran de ejecución prioritaria.

Es el caso de la referida a la reubicación de los postes del alumbrado público de una de las entrada secundarias al núcleo, por cuanto fueron colocados en las cunetas y constituyen un obstáculo para las pluviales, que ahora desbordan y discurren por la vía deteriorando el firme y dificultando el tránsito peatonal.

Desde el BNG plantean la necesidad de reubicar los báculos o de canalizar debidamente las pluviales para resolver el problema.

El grupo opositor incide asimismo en la necesidad de colocar señales para que las autocaravanas no entren en el pueblo, como ocurre a menudo en verano, porque provocan un caos importante al tratarse de vías muy estrechas.

Reclaman asimismo la mejora de varias vías interiores mediante separativa de fecales y pluviales, y que se corrija el mal funcionamiento de la depuradora de residuales