Belén do Campo visita el mirador de Gures para supervisar el resultado de su renovación integral

Las autoridades en la nueva mesa interpretativa | cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó en Cee, acompañada de la alcaldesa local Margot Lamela, la actuación llevada a cabo en el mirador de Gures al amparo de la orden de Turismo de Galicia para las actuaciones de mejora de infraestructuras turísticas para concellos de hasta 10.000 habitantes.

En este sentido destacó que este municipio recibió 30.000 euros para ejecutar esta intervención. Do Campo explicó que se llevó a cabo una actuación integral de recuperación y mejora de este mirador, un enclave privilegiado desde el que se pueden contemplar las localidades de O Pindo, la ría de Corcubión y Cee, la ensenada del Ézaro, Fisterra y disfrutar de espectaculares puestas de sol.

Las obras incluyeron el encintado completo del muro en los laterales y en la parte superior, así como en la junta entre el pavimento interior y el muro, y se sellaron las grietas existentes.

También se contempló la adecuación del espacio de estacionamiento para reducir el impacto negativo y mejorar la seguridad de los visitantes, realizándose la construcción de un murete de piedra sin alterar la visión paisajística.

El proyecto incluyó además mejoras de accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y otras facilidades para las personas con movilidad reducida, que consistieron en la construcción de una rampa para que pudieran acceder con mayor facilidad.

Por último, se llevó a cabo la señalización del recurso turístico, ya que el mirador carecía de cualquier tipo de indicación. Se instalaron dos señales de madera integradas en el entorno.

Además, se colocó una mesa interpretativa en el propio mirador, que permite a los visitantes identificar las localidades visibles y comprender mejor la localización y el valor paisajístico de la zona.

Con esta línea de ayudas, Turismo de Galicia benefició el año pasado a cuatro municipios de la Costa da Morte: Corcubión, con la humanización de los espacios interiores y adyacentes al casco histórico; Muxía, con la Fonte da Igrexa; Dumbría, con el acceso a la playa del Ézaro; y Cee, sumando entre los cuatro más de 110.000 euros en estas actuaciones.