El BNG de Cee reclama el apoyo de la corporación municipal a las demandas del personal de Xeal

Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee Cedida

El BNG de Cee registró una moción en el Concello en la que solicita el apoyo institucional de la corporación municipal a las reivindicaciones de la plantilla de Xeal, en defensa de un convenio colectivo digno que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y unas condiciones laborales justas.

En la iniciativa, que será debatida en pleno de este viernes, la formación nacionalista insta a la dirección de la empresa “a desbloquear de maneira inmediata a negociación colectiva, actuando con boa fe, con responsabilidade social e vontade real de acordo”.

Asimismo, el BNG pide a la corporación ceense que apueste por la defensa del empleo industrial en la comarca, garantizando la vinculación efectiva entre la explotación hidroeléctrica y la actividad productiva y el mantenimiento de los puestos de trabajo en Xeal.

También insta a la Xunta de Galicia a ejercer sus competencias “para velar polo cumprimento das condicións da concesión e polo interese público, asegurando que os recursos naturais da comarca revertan en emprego e desenvolvemento económico”.