Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

El BNG de Cee reclama el apoyo de la corporación municipal a las demandas del personal de Xeal

En la moción los nacionalistas instan a la dirección de la empresa a desbloquear la negociación del convenio colectivo

Redacción
24/03/2026 22:53
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El BNG de Cee registró una moción en el Concello en la que solicita el apoyo institucional de la corporación municipal a las reivindicaciones de la plantilla de Xeal, en defensa de un convenio colectivo digno que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y unas condiciones laborales justas. 

En la iniciativa, que será debatida en pleno de este viernes, la formación nacionalista insta a la dirección de la empresa “a desbloquear de maneira inmediata a negociación colectiva, actuando con boa fe, con responsabilidade social e vontade real de acordo”. 

Asimismo, el BNG pide a la corporación ceense que apueste por la defensa del empleo industrial en la comarca, garantizando la vinculación efectiva entre la explotación hidroeléctrica y la actividad productiva y el mantenimiento de los puestos de trabajo en Xeal. 

También insta a la Xunta de Galicia a ejercer sus competencias “para velar polo cumprimento das condicións da concesión e polo interese público, asegurando que os recursos naturais da comarca revertan en emprego e desenvolvemento económico”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee

El BNG de Cee reclama el apoyo de la corporación municipal a las demandas del personal de Xeal
Redacción
Los integrantes del grupo de gobierno del PSdeG-PSOE de Cee

La regidora de Cee niega una crisis de gobierno y dice que Emilia Trillo deja su área a petición propia
Manuel Froxán Rial
Representación de la última obra de Talía Teatro en Cee

Talía Teatro arrasa en casa con su último espectáculo
Redacción
Las autoridades en la nueva mesa interpretativa | cedida

Belén do Campo visita el mirador de Gures para supervisar el resultado de su renovación integral
Redacción