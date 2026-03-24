La regidora de Cee niega una crisis de gobierno y dice que Emilia Trillo deja su área a petición propia

Los integrantes del grupo de gobierno del PSdeG-PSOE de Cee Cedida

La alcaldesa de Cee salió al paso de los rumores que apuntaban a una crisis del gobierno municipal motivada con la retirada de la confianza a la edil delegada del área de Servizos Sociais, Emilia Trillo.

La regidora tacha tales rumores de “informacións inexactas e carentes de rigor” y aclara que la citada concejala deja sus competencias “por motivos de índole persoal e por petición propia”.

Apunta además que Emilia Trillo seguirá colaborando activamente en el área de Servizos Sociais, especialmente en las actividades de atención a personas mayores, además de continuar desempeñando sus funciones como representante en el GDR Costa da Morte, IES Fernando Blanco e IES Agra de Raíces.

Lamela anuncia las competencias de Servizos Sociais pasarán a ser asumidas por Luisa Rodríguez (que seguirá con una dedicación parcial del 75%) y que Emilia Trillo pasará de primera a segunda teniente de alcaldesa, pese a los cual continuará siendo “un activo fundamental para o goberno municipal”.

La regidora finaliza diciendo que “non existe ningunha crise de goberno en Cee. Moi ao contrario, o equipo de goberno mantén a súa estabilidade, cohesión e unidade. Cando unha compañeira necesita un respiro por motivos persoais, conta co respaldo da alcaldesa... garantindo en todo momento a a continuidade do servizo e a atención á cidadanía”.